Этот день уже вошел в историю нашего государства, – Зеленский обратился к украинцам

12 января президент Украины записал видеообращение, в котором подытожил важные события за день. Основное внимание он уделил двустороннему соглашению, которое удалось заключить с Британией.

Этот день запомнился мощными шагами и заявлениями Великобритании по поддержке Украины. Лондон первым заключил с Киевом договор о гарантиях безопасности, передает 24 Канал.

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Очень серьезная и современная сделка

Прежде всего, Зеленский в обращении к украинцам рассказал об историческом соглашении с Великобританией. Этот договор заключен на 10 лет. Он будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Различные аспекты. Прямая ежегодная поддержка. Мы зафиксировали объем поддержки на этот год в 2,5 миллиарда фунтов. Каждый год будет весомый объем помощи. Это оружие, поддержка оборонного сектора, работа наших разведок, санкции против России, работа по российским активам, защита от ударов страны-агрессора в киберпространстве,

– прокомментировал достижения в сфере безопасности президент.

Глава государства подчеркнул, что "очень серьезное и современное соглашение" наподобие тех, которые заключают США со своими союзниками.

Зеленский отметил, что ключевая цель – это членство в Альянсе. А пока задача Украины – получить договоренности о гарантиях безопасности с другими странами. Президент напомнил, что около 30 стран уже присоединились к декларации государств "Большой семерки".

Ожидаем решения Конгресса

Также сегодня президент встретился со спецпредставительницей США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер, которая прибыла в Киев.

Обсудили шаги, необходимые для нашей стойкости. Очень ожидаем решение Конгресса о дальнейшей поддержке Украины. Мы должны выиграть эту битву,

– заявил Зеленский.

Также глава государства обсудил с Прицкер подготовку к саммиту в Давосе. Там будет важная встреча касательно Формулы мира, много переговоров по экономическому усилению Украины, нашему восстановлению, нашим оборонным партнерствам с ведущими странами и компаниями.

Этот год должен принести конкретные результаты для оборонно-промышленного комплекса Украины. Это будет. Наш арсенал станет крепче,

– отметил Зеленский.

Есть решения по оружию для ВСУ

Также президент остановился на продуктивных визитах в страны Балтии – Литву, Эстонию и Латвию.

Есть решения относительно оружия для наших военных, экономической поддержки Украины, отношений с ЕС и движения в НАТО,

– отметил Зеленский.

Отдельно президент поблагодарил партнеров за позицию по российским активам. Он заявил, что они должны быть найдены, заморожены и использованы для защиты Украины.

Глава государства подчеркнул, что разрушающий должен платить наибольшую цену за руины.