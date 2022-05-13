Этот корабль очень важен для России, – военный эксперт о подбитом "Всеволоде Боброве"

У России стало на один корабль меньше. Украинские военные подбили новое судно под названием "Всеволод Бобров" в Черном море.

Этот корабль имеет большое значение для страны-агрессора. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Игорь Козий.

Россия потеряла еще один корабль в Черном море, – источники в разведке

"Более того, этот корабль для логистической системы или системы тыла военно-морских сил России очень важен. Это однозначно", – добавил он.

По его словам, вес этого судна равняется примерно почти двум сотням российского металлолома в виде танков, например Т-90.

Что касается светлого будущего корабля, то, на мой взгляд, оно решилось. Как и остальное "светлое будущее" всего Черноморского флота России. То есть, его били и будут бить,

– сказал Козий.

Он надеется, что все остальные корабли последуют за флагманом "Москва" и затонут.

Россия потеряла корабль "Всеволод Бобров": что известно

Сначала источники в разведке сообщили, что государство-агрессор могло потерять еще один корабль в Черном море. Речь шла о судне тылового обеспечения проекта 23120, а таких в России только два.

Впоследствии спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук подтвердил, что ВСУ нанесли удар по вражескому кораблю "Всеволод Бобров". Это судно является одним из новейших в российском флоте. Он шел в направлении острова Змеиный.

По предварительной информации, судно пытается вернуться в Севастополь, но эту информацию еще уточняют.

При этом стоит заметить, что если оккупанты выведут корабль за пределы Черного моря для ремонта, обратно его не пропустит Турция.

В Одесской ОВА ранее отмечали, что больше всего российское командование боится, чтобы история с "погружением" Москвы не повторилась с другими судами.

По состоянию на утро 12 мая от 24 февраля оккупанты потеряли 13 кораблей и катеров. За прошедшие сутки Генштаб добавил еще одно судно в список. Вероятно, говорилось именно о корабле "Всеволод Бобров".