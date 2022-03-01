Этот народ непобедим: украинцы похитили у российских оккупантов очередной БТР

Украинские мужчины сумели угнать у россиян укомплектованный БТР. Как им это удалось пока неизвестно.

На видео видно, как БТР двигается по полю. На фоне можно увидеть только ноги гражданских мужчин, которые очень радуются тому, что им удалось отобрать БТР у россиян.

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Также можно заметить, что машина не пустая – в ней есть патроны.

Мы х*рим! Сп**дили БТР!,

– эмоционально выкрикнул мужчина.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отметил, что украинский народ – непобедим.

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