Этот ребус придется решать Трампу, – Зеленский рассказал, как реагировали на войну в 2014

Владимир Зеленский сказал, что многолетний конфликт сейчас может завершить новоизбранный президент США Дональд Трамп. Ведь в 2014 году, когда началась агрессия России, Европа не реагировала на нападение и даже в США тогда не делали никаких заявлений.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью итальянской журналистке Чечилии Сали для газеты Il Foglio, передает 24 Канал.

Какой была реакция международных партнеров на начало российской агрессии

Владимир Зеленский отметил, что когда Россия аннексировала Крым, Украина не начала войну, не было такого приказа. Люди, имея желание, встали на защиту своей территории, это показывали по всему миру.

Эта медленная оккупация, как сказал президент, происходила долго. Власти же не собирались действовать оккупантам. Лидеры других стран также не делали заявлений, за границей только наблюдали события. Более того, Украину успокаивали и говорили "ничего не начинать".

Все сделали так тихонько, мирная такая, знаете ли, оккупация Крыма, части Донбасса. И потом там уже были бои, но реакции было "ноль". Все это привело к абсолютно предательскому документу (Минских договоренностей – 24 Канал),

– сказал Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что замороженный конфликт всех устраивал, Путина и США, в том числе.

Президент считает, что таким образом страны все вместе позволили России без боя оккупировать украинские земли, что в дальнейшем привело к полномасштабной войне.

Зеленский также выразил надежду на то, что Дональд Трамп не будет снимать санкции против России, а наоборот сможет усилить их. Президент говорит, что с Украиной и другими государствами не повторить ошибки прошлого, а совместно работать как союзники.