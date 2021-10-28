Такое мнение озвучил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале. Он также рассказал о том, станут ли вакцины против коронавируса платными и какое наказание ждет тех, кто подделывал сертификаты прививок.

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О платной вакцине от COVID-19

Еще не рассматривают вариант, что эти вакцины будут платными со временем?

Нет. Пока мы имеем пандемию в мире и такую статистику. Мы понимаем, что этот вирус – уже навсегда, как и вирус гриппа. Сейчас научимся, выработаем коллективный иммунитет, но каждый год нужна будет вакцинация, как и есть вакцинация от гриппа.

Через полгода – год появятся лекарства, которые будут иметь прямое действие. Тогда уже можно будет говорить, что не нужно все население вакцинировать, а некоторые группы риска, то, может, вакцина и будет платной. Но сегодня такой вопрос даже не обсуждают.



Михаил Радуцкий: "Вопрос платной вакцины пока не обсуждают" / Фото из фейсбука Виктора Ляшко

Сейчас Украина, по словам министра Виктора Ляшко, имеет в перспективе примерно 25 миллионов доз. На складах есть 10 миллионов доз. Мы имеем все возможности и по контрактам, и по уплаченным деньгам вакцинировать 60 – 70% населения Украины.

Минздрав уже разрешил вакцинацию детей с 12-летнего возраста. Рассматривают также вопрос третьей, бустерной дозы для людей из группы риска. К сожалению, есть высокая смертность среди пожилых людей из группы риска, и мы рассматриваем возможность приоритетного вакцинирования для них.

Раньше это были либо публичные персоны, либо пожилые люди, когда вакцина была в дефиците. Сейчас надо сделать так, чтобы они в очереди не стояли, то есть еще какой-то приоритет надо делать.

Имеете в виду приоритетное вакцинирование первой дозой или бустерной?

И первой, и бустерной. Есть вакцина, делать бустерную дозу – не вопрос. Однако, по данным Нацполиции и СБУ, мы имеем инциденты, что люди, которые купили себе сертификаты вакцинации, сейчас пытаются прийти и провакцинироваться. Но это невозможно, если уже есть сертификат, ни один врач на себя это не возьмет.

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Единственное, в чем риск позволить третью дозу массово – люди, купившие себе сертификаты, будут приходить и делать ее как первую. Я считаю, что люди уже нарушили закон, так зачем им помогать в том?

Полное интервью Михаила Радуцкого в программе "Первые лица": смотрите видео

Наказание за поддельные сертификаты вакцинации

То есть теперь они должны понести наказание?

Так, сейчас в Верховной Раде есть законопроект, который ужесточает наказание. Уголовную ответственность вносят не только для тех, кто изготовил и продал поддельный ПЦР-тест или сертификат вакцинации, а еще и для тех, кто им пользуется.

Сейчас за это предусмотрены штрафы. Правительство настаивает, чтобы была жесткая ответственность. Это же рынок, если нет спроса – нет предложения. Не было бы поддельных сертификатов, если бы не было желающих их купить.

Что будет Надежде Савченко за подделку сертификата?

Я не юрист ... там есть какая-то ответственность, но, думаю, не большая, чем штраф. Недавно я смотрел шоу, где пани Савченко вопила о нарушении прав и свобод. На вопрос журналиста, вакцинировалась ли она, не ответила. На вопрос, покупала ли поддельный сертификат, тоже.



Правительство настаивает на жесткой ответственности за поддельные сертификаты вакцинации / Фото из фейсбука Надежды Савченко

Просто я помню как вся страна переживала, когда мы везли Надежду из Москвы в Киев, как народ сочувствовал. Сейчас себя так вести... как-то оно неприятно.

Это подрывает доверие ко многим вещам.

Да.

Об обязательной вакцинации

У нас сейчас в категорию населения, которое подпадает под обязательную вакцинацию, входят учителя и госслужащие. Медики не подпадают туда, потому что мы боимся, что люди, которые не захотят выполнять это требование, просто уйдут из больниц?

Нет. У нас среди медиков 60 – 70% вакцинированных, поэтому там нет проблемы. Те, что невакцинированы – недавно переболели.

Мы это вводим не для того, чтобы проучить учителей или еще что-то. Это делается для того, чтобы защитить учителей. Сейчас COVID-19 "помолодел", многие дети находятся в реанимации в "Охматдете", инфекционных больницах.

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Дети общаются с учителями. Поэтому это нужно не только, чтобы учителя детей не заразили, но и наоборот. Поэтому вакцинация обязательна, и не только для учителей. Если заведение общественного питания хочет работать, то 100% персонала должны быть вакцинированы. Если ТРЦ или концертное заведение хочет работать – то же самое.

Кто это контролирует и как можно проверить, 100% персонала имеет сертификаты вакцинации?

Это ответственность Госпотребслужбы и Нацполиции. Есть приложение "Дия", которое дает возможность сканировать QR-код, имеющийся у каждого на сертификате в приложении или на бумажном. Да, это не будет каждый день. Я, все же, надеюсь на ответственность владельцев бизнеса, но внеочередные проверки будут постоянно.

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Михаил Радуцкий: "есть коллизия в законодательстве" / Фото с сайта МВД

Если у человека нет вида на жительство, но он может находиться в Украине, ему позволят сделать прививку?

Трудно ответить, но мне кажется, что нет. Нужно проверить информацию, я не готов ответить на этот вопрос. Но насколько знаю, у нас вакцинация только для граждан Украины.

О медицинской реформе

На следующей неделе в парламенте будет "медицинский день". Нам готовиться к чему-то необычному?

Нет, там такого военного ничего не будет. Там будет законопроект 6121, которым вносим изменения, чтобы не только вакцины, но и лекарство от коронавируса были разрешены для экстренного использования. Препараты уже есть в областях, но нужно разрешить их экстренное использование.

С апреля 2022 года будет третий уровень реформы, когда специализированные медицинские учреждения и Академии медицинских наук должны перейти на финансирование от Национальной службы здоровья Украины. Есть такой законопроект, который регулирует такой переход, потому что это же не коммунальные заведения. Это заведения государственные.

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Есть законопроект о разрешении регулирования предоставления лекарств из сострадания для наших граждан. По их согласию, они будут участвовать в клинических испытаниях. Этот процесс очень тяжелый.

Это когда лекарства в Украине еще не зарегистрированы, но человек хочет воспользоваться, и компания-производитель хочет помочь именно этому человеку. Закон упрощает эту процедуру, и есть налоговая льгота для компаний-производителей.

Есть постановление, к сожалению, уже умершего коллеги Полякова (он был одним из авторов) об ужесточении условий лечения людей с болезнью Паркинсона. Комитет это удовлетворил.



Михаил Радуцкий: "Есть законопроект о предоставлении лекарств из сострадания" / Фото Unsplash

Мы уже приняли закон о запрете продажи лекарств несовершеннолетним, но должен быть еще закон об ответственности, если все же продали. Это разрабатывал комитет правоохранительной деятельности, но этот закон должен быть вместе с тем, что мы приняли.

Также правительственный законопроект о введении усиленного ответственности за подделку сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов.

Вы сказали о медицинской реформе, и у меня как раз об этом был вопрос. После стольких нападений на Ульяну Супрун и на то, что сделали за нее, вы считаете, что найдется под это достаточно голосов в Раде за продолжение реформы?

Я тоже не был сторонником Супрун. Ни президент, ни партия "Слуга народа", ни я лично – никто никогда не выступал против самой реформы. Нам пандемия показала, что скрыто много проблем с инфекционными болезнями. Мы их исправляли.

Кто не работает, тот не ошибается. Это ошибки стратегические, но их надо было исправлять. При сегодняшнем монобольшинстве, правительстве и власти Зеленского точно не будет. Мы не позволим останавливать реформу.

Третий этап должен начаться весной.

С 1 апреля.

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О работе Ляшко

Насколько вы довольны тем, что он делает?

Считаю, что он один из лучших министров. Это я могу сказать, а чтобы доказать, что не только я так считаю, скажите, вы же видели не одного министра. Вы очень часто, за последние 5 месяцев, слышали критику Минздрава и Ляшко лично. Имею в виду от оппозиции – "ЕС", "Батькивщина", ОПЗЖ, "Голос"?

По сравнению со Степановым – особо нет.

Оппозиция должна критиковать. Это нормально и я не против критики, но люблю, когда она конструктивна. Алексей Гончаренко брал у меня интервью и такое же спросил. Я спросил его, когда он в последний раз критиковал Министерство здравоохранения. Он остановился и сказал, что точно не критиковал. Действительно, если бы человек хоть что-то делал не так, то мы бы уже услышали.



Михаил Радуцкий: "Министр здравоохранения справляется" / Фото из фейсбука Виктора Ляшко

Да, на некоторых каналах (особенно тех, которые имеют санкции от СНБО) можем услышать всякое, но это такое. Министр справляется. Он даже обещание дал, когда его назначали, что он провакцинирует 10 миллионов хотя бы одной дозой до конца лета. Он опоздал на 7 дней. Я считаю, что это статистическая погрешность. Он даже это обещание выполнил.

Кто будет в списке кандидатов на вылет из Кабмина?

Меня, кроме министра здравоохранения, никто не интересует. Сегодня та ситуация, когда не успеваешь заниматься своим.

Знаю, что Абрамовский написал заявление на увольнение, но мы еще не голосовали. Это же министры назначены нашей коалицией и все равно фракция будет обсуждать как и увольнение, так и назначение.

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На фракции даже Абрамовского не обсуждали, потому что заявление он написал через день или два после этого. Будет претендент – будем обсуждать. Слухи я тоже слышу. Там есть фамилий 7. Вчера мне даже в телеграм-канале прислали, даже написали, что Ляшко с Кузиным на выход.

Насчет Ляшко и Кузина вы опровергаете?

Опровергаю. Я не премьер-министр, может, у него другое мнение, но обычно не сильно его мнение отличается от мнения комитетов. Где это обсуждается.

К министру Степанову у вас были вопросы? Должен ли он понести ответственность за то, что во многом мы провалили и закупку вакцин, и вакцинальную кампанию...

Были. Я считаю, что политическую ответственность Максим Владимирович уже понес. Что касается другой ответственности, у нас есть прокуратура, Нацполиция, Служба безопасности, ГБР, НАБУ, НАЗК, БЭБ. Такие вопросы нужно задавать им, точно не мне.

Политически – было за что. О другой ответственности – если есть за что, то человек должен отвечать.

О том, почему стоит делать прививки

Сейчас Минкульт просит телеканалы всячески объяснять людям, почему надо пойти и сделать прививку.

Даже деньги выделили на эту рекламную кампанию – 25 миллионов, мне кажется.

Не слишком ли поздно мы начали убеждать людей? И какими бы аргументами вы убедили людей, что нужно пойти и сделать прививку?

У меня в фейсбуке указано: "Вакцинирован – защищен". Мое убеждение одно – если мы не хотим видеть, не дай Бог, кого-то из своих близких, родных в тех нескольких "Boeing" в сутки, надо идти и вакцинироваться.

Здесь есть еще один вопрос. Если вы не вакцинированы по каким-то своим причинам, то вы подвергаете опасности людей, которые бы хотели вакцинироваться, но им нельзя. Таких людей немного, но у них есть противопоказания к вакцинации. Эти люди невиновны в том, что не могут сделать прививки, а мы их подвергаем опасности.

Второе – мы уже видим страны, которые отменяют карантинные ограничения, потому что у них вакцинированное население и нет случаев. В скандинавских странах, фактически, нет никаких ограничений. Правительство разрешило снять ограничения.

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Вакцинироваться надо, чтобы не вызывать слезы у близких. Для меня другого объяснения нет. Да, вакцина не защищает от болезни, но точно защищает на 95% от ИВЛ, от кислородной "трубы".

Задыхаться – это худшее, что может быть, это даже не боль. Если ты хочешь увидеть дедушку, бабушку или своих детей – вакцинируйся. Я считаю, что Украина не должна придумывать "велосипед" с вакцинацией.