Эвакуацией из Донбасса РФ создает повод для масштабного нападения на Украину, – "Слуга народа"

В партии "Слуга народа" отреагировали на эвакуацию жителей оккупированного Донбасса в Россию. В политсиле подчеркнули, что боевики хотят искусственно создать повод для полномасштабной агрессии против Украины.

Заявление "Слуги народа" обнародовала пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук. В документе названа эвакуация из оккупированного Донбасса противоправной депортацией.

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Цель оккупантов – создать повод для полномасштабной агрессии

Делается это под фейковым предлогом, якобы подготовки ВСУ наступательной операции на временно оккупированных территориях. Не имеем никакого сомнения относительно цели этой провокации: искусственно создать повод для полномасштабной агрессии России против Украины,

– сказано в заявлении.

В "Слуге народа" отметили, что этот шаг террористов является грубым нарушением базовых норм международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения.

Украина не планирует никакой наступательной операции на Донбассе

Украина не рассматривает возможности освобождения временно оккупированных территорий военным путем, соответственно – не планировала и не планирует никакой наступательной операции на Донбассе. Мы – исключительно за дипломатический путь, путь переговоров, который в ситуации вокруг Донбасса является безальтернативным,

– добавили в партии.

"Слуга народа" обращается к международному сообществу с призывом категорически осудить действия российских оккупационных администраций на Донбассе. Также в обращении есть объяснение к гражданским жителям оккупированных территорий о том, что Украина – не является их врагом. Мирных жителей зовут на территорию, которая подконтрольна правительству Украины.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что никакого силового наступления на Донбасс Украина не планирует.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что часть жителей вывозят силой.

В ООС говорят, что боевики могут организовать теракты, чтобы возложить за них вину на ВСУ.

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Текст публикации Юлии Палийчук:

Мы расцениваем этот шаг террористов, поддерживаемых РФ, как грубое нарушение базовых норм международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения.

Украина не рассматривает возможности освобождения временно оккупированных территорий военным путем, соответственно – не планировала и не планирует никакой наступательной операции на Донбассе. Мы – исключительно за дипломатический путь, путь переговоров, который в ситуации вокруг Донбасса является безальтернативным. Именно наша сторона предлагала экстренно созвать заседание ТКГ учитывая обострение ситуации, но представители российских оккупационных администраций отказались от переговорного процесса.

Мы обращаемся к международному сообществу с призывом категорически осудить действия российских оккупационных администраций на Донбассе и заставить Российскую Федерацию прекратить нарушения норм международного гуманитарного права. Лишь твердая позиция мирового сообщества сможет отвлечь гуманитарную катастрофу, которую сегодня готовит на Донбассе российская оккупационная власть.