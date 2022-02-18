Заяву "Слуги народу" оприлюднила речниця політсили Юлія Палійчук. У документі названо евакуацію з окупованого Донбасу протиправною депортацією.

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Мета окупантів – створити привід для повномасштабної агресії

Робиться це під фейковим приводом, нібито підготовки ЗСУ наступальної операції на тимчасово окупованих територіях. Не маємо жодного сумніву щодо мети цієї провокації: штучно створити привід для повномасштабної агресії Росії проти України,

– сказано в заяві.

У "Слузі народу" наголосили, що цей крок терористів є грубим порушенням базових норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення.

Україна не планує жодної наступальної операції на Донбасі

Україна не розглядає можливості звільнення тимчасово окупованих територій військовим шляхом, відповідно – не планувала й не планує жодної наступальної операції на Донбасі. Ми – виключно за дипломатичний шлях, шлях перемовин, який у ситуації навколо Донбасу є безальтернативним,

– додали у партії.

"Слуга народу" звертається до міжнародної спільноти із закликом категорично засудити дії російських окупаційних адміністрацій на Донбасі. Також у зверненні є пояснення до цивільних жителів окупованих територій про те, що Україна – не є їхнім ворогом. Мирних мешканців кличуть на територію, яка підконтрольна уряду України.

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Що кажуть про евакуацію з Донбасу в українській владі та армії: коротко

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що жодного силового наступу на Донбас Україна не планує.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що частину жителів вивозять силоміць.

У ООС кажуть, що бойовики можуть організувати теракти, аби покласти за них провину на ЗСУ.

СБУ перейшла у посилений режим роботи через загрозу терактів.

Брифінг Данілова та Верещук: дивіться відео

Текст публікації Юлії Палійчук:

Ми розцінюємо цей крок терористів, підтримуваних РФ, як грубе порушення базових норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення.

Україна не розглядає можливості звільнення тимчасово окупованих територій військовим шляхом, відповідно – не планувала й не планує жодної наступальної операції на Донбасі. Ми – виключно за дипломатичний шлях, шлях перемовин, який у ситуації навколо Донбасу є безальтернативним. Саме наша сторона пропонувала екстрено скликати засідання ТКГ з огляду на загострення ситуації, але представники російських окупаційних адміністрацій відмовилися від переговорного процесу.

Ми звертаємося до міжнародної спільноти із закликом категорично засудити дії російських окупаційних адміністрацій на Донбасі та змусити Російську Федерацію припинити порушення норм міжнародного гуманітарного права. Лише тверда позиція світового співтовариства зможе відвернути гуманітарну катастрофу, яку сьогодні готує на Донбасі російська окупаційна влада.