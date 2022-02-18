"Эвакуацией" Россия фактически депортирует тех, кто не готов воевать, – аналитик

На Донбассе происходит принудительное выселение украинцев в Россию. Агрессор хочет вывести тех, кто не готов воевать за Москву.

Очередное преступление против человечества

Такое мнение высказал политический аналитик Ярослав Макитра. Он отметил, что оккупанты не доверяют людям, которые проживают на Донбассе.

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В том, что сейчас делает Кремль на наших восточных землях, можно увидеть депортацию, которую прошли галичане, крымские татары. Прошли десятилетия, а методы те же,

– подчеркнул Макитра.

Он назвал ситуацию на Донбассе очередным преступлением против человечества, которое требует реакции украинской власти, а также международной оценки.

Детали об "эвакуации" на Донбассе

Так называемую эвакуацию населения оккупированных территорий 18 февраля объявили главари боевиков. Впоследствии выяснилось, что их видео было записано еще за 2 дня до того. Активист Сергей Стерненко отметил, что это свидетельствует о том, что Россия готовила заранее операцию.

Оккупанты мотивируют эвакуацию тем, что ВСУ якобы готовят наступление на Донецкую и Луганскую области. Хотя на самом деле, именно российские наемники уже второй день подряд обстреливают жилые районы на Востоке Украины.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что оккупанты могут взорвать автобусы с людьми, которые будут ехать в Ростовскую область.

Кстати, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предложила населению Донбасса ехать вместо России в Украину.

К теме смотрите видео об "эвакуации" на Донбассе:

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Российские марионетки хотят только из оккупированной Донецкой области эвакуировать 700 тысяч человек . Первыми в Россию якобы отправили детей-сирот.

Если действительно произойдет так называемая эвакуация, это ничто другое, как принудительное выселение украинцев оккупационными властями России на территорию другого государства! Все, кто не готов воевать на стороне России, должны быть оттуда выведены, – так по сути звучат заявления оккупантов с российскими паспортами. Видно, кроме другой цели есть и недоверие у оккупантов к проживающим там людям.

В том, что сейчас делает Кремль на наших восточных землях, можно увидеть депортацию, которую прошли галичане, крымские татары… Прошли десятилетия, а методы те же.

Понимаю, что сейчас поднимается градус и это элемент подготовки и давления, но сам этот факт не может остаться без внимания. Это очередное преступление против человечества, требующее реакции нашей власти и международной оценки!

Где-то такое сейчас видение.