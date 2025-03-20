Никто другой не мог это сделать, – ГУР и СБУ об уникальной эвакуации девочки из больницы Запорожья

Работники ГУР и СБУ в начале марта провели эвакуацию 11-летней девочки Аси. Ее вертолетом из Запорожья доставили в Киев, потому что перевозка наземным транспортом была рискованной.

Спасатели Аси посетили ее в "Охматдете" и рассказали, как проходила эта уникальная аэромедицинская эвакуация. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина" и "Новости.LIVE".

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Существовала угроза обстрела россиянами вертолета

Запрос в ГУР от СБУ на медицинскую эвакуацию девочки поступил 1 марта. На тот момент состояние ребенка ухудшалось, и ее нужно было доставить в Киев.

Все удалось организовать менее чем за двое суток. Операция была межведомственной, а потому требовала сложной коммуникации.

Детали подготовки к эвакуации Аси: смотрите видео

На тот момент никто другой не мог осуществить эту эвакуацию. Мы связались с авиацией военной разведки, а тогда начальник ГУР Кирилл Буданов принял решение о спасении ребенка. Мы быстро организовали сводный медицинский отряд, который мог бы осуществить эвакуацию и отправились в район выполнения задания,

– рассказал начальник Медицинского управления ГУР Минобороны Олег Щепинский.

ГУР об эвакуации ребенка: смотрите видео

Доставляли в Киев ребенка вертолетом, оборудованным самым современным медицинским оборудованием, в сопровождении врачей.

"К сожалению, в первый день ситуацию осложнила погода, была гололедица и высокая облачность, а на следующий день нам удалось забрать ребенка. К операции были привлечены лучшие работники военной разведки, медицинский персонал, а также Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Операция состоялась при содействии Министерства здравоохранения и полиции", – добавил командир авиационного подразделения ГУР с позывным "Маэстро".

Во время спасения Аси существовала угроза, что россияне будут бить по вертолету. Во время воздушной тревоги его пришлось бы приземлить, но на борту был ограничен ресурс по кислороду, ведь ребенок полностью от него зависел.

От посадки до взлета прошло около 20 минут. Мы сели возле Запорожья, к нам подвезли девочку и мы вылетели уже на Киев. Как только прилетели в столицу, тогда началась тревога,

– рассказал "Альц" из Центра специальных операций "А" СБУ.

Врачи настроены оптимистично

Ключевым показателем успешного завершения операции стало то, что девушка теперь в сознании, и ее отсоединили от аппарата ЭКМО, что обеспечивал сердечно-легочные функции.

Ранее состояние девочки было критическим и нестабильным. Ее легкие полностью отказывались работать, из-за чего нужно было замещение функции легких.

Врач рассказал о состоянии Аси: смотрите видео

"Сейчас она все еще находится в реанимации, но мы более оптимистичны. У нас есть план на все случаи, но риски все меньше и меньше", – добавил заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии с койками ЭКМО в "Охматдете" Андрей Высоцкий.

Ася находится в Охматдете: смотрите видео

Сейчас с Асей работают реабилитологи, чтобы она смогла полноценно восстановиться. На это нужно больше месяца.

Рядом с девочкой постоянно находится ее мама и игрушечный котик – подарок он ГУР и СБУ.