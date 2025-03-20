Рятівники Асі відвідали її в "Охматдиті" та розповіли, як проходила ця унікальна аеромедична евакуація. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна" та "Новини.LIVE".

Дивіться також Українців благають врятувати 3-річного Максима із м'язовою дистрофією Дюшена: триває збір коштів

Існувала загроза обстрілу росіянами гелікоптера

Запит до ГУР від СБУ на медичну евакуацію дівчинки надійшов 1 березня. На той момент стан дитини погіршувався, і її потрібно було доправити до Києва.

Усе вдалося організувати менш як за дві доби. Операція була міжвідомчою, а тому потребувала складної комунікації.

Деталі підготовки до евакуації Асі: дивіться відео

На той момент ніхто інший не міг здійснити цю евакуацію. Ми зв'язались з авіацією воєнної розвідки, а тоді начальник ГУР Кирило Буданов ухвалив рішення про порятунок дитини. Ми швидко організували зведений медичний загін, який міг би здійснити евакуацію і вирушили у район виконання завдання,

– розповів начальник Медичного управління ГУР Міноборони Олег Щепінський.

ГУР про евакуацію дитини: дивіться відео

Доставляли до Києва дитину гелікоптером, обладнаним найсучаснішим медичним обладнанням, у супроводі лікарів.

"На жаль, у перший день ситуацію ускладнила погода, була ожеледиця та висока хмарність, а наступного дня нам вдалось забрати дитину. До операції були залучені найкращі працівники воєнної розвідки, медичний персонал, а також Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України. Операція відбулася за сприяння Міністерства охорони здоров'я та поліції", – додав командир авіаційного підрозділу ГУР із позивним "Маестро".

Під час порятунку Асі існувала загроза, що росіяни будуть бити по гелікоптеру. Під час повітряної тривоги його довелося б приземлити, але на борту був обмежений ресурс по кисню, адже дитина повністю від нього залежала.

Від посадки до зльоту пройшло близько 20 хвилин. Ми сіли біля Запоріжжя, до нас підвезли дівчинку і ми вилетіли вже на Київ. Як тільки прилетіли у столицю, тоді почалась тривога,

– розповів "Альц" із Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

Лікарі налаштовані оптимістично

Ключовим показником успішного завершення операції стало те, що дівчина тепер у свідомості, і її від'єднали від апарату ЕКМО, що забезпечував серцево-легеневі функції.

Раніше стан дівчинки був критичним і нестабільним. Її легені повністю відмовлялися працювати, через що потрібне було заміщення функції легень.

Лікар розповів про стан Асі: дивіться відео

"Зараз вона все ще перебуває у реанімації, але ми більш оптимістичні. У нас є план на всі випадки, але ризики все менші і менші", – додав завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії з ліжками ЕКМО в "Охматдиті" Андрій Висоцький.

Ася перебуває в Охматдиті: дивіться відео

Наразі з Асею працюють реабілітологи, аби вона змогла повноцінно відновитися. На це потрібно більше ніж місяць.

Поряд із дівчинкою постійно перебуває її мама та іграшковий котик – подарунок він ГУР та СБУ.