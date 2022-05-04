Эвакуация будет обязательно, – Верещук просит людей активнее собираться в Бердянске
Источник:Ирина Верещук в телеграме
Украинские власти пытаются изо всех сил организовать эвакуацию людей с временно оккупированных территорий Украины. Над этим усиленно работают каждый день.
Об очередной эвакуации на сегодня, 4 мая, сообщила вице-премьер-министр министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Людей должны эвакуировать из Бердянска в Запорожье.
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Где именно состоится эвакуация
По словам Верещук, людям нужно собраться на Луначарском кольце, расположенном возле Бердянска.
Очень прошу поскорее собираться на точку эвакуации. Эвакуация обязательно будет,
– призвала Ирина Верещук.
Что происходит в Бердянске
Портовый город в Запорожье временно оккупировали российские захватчики. Над людьми совершают террор. Там, где территорию Украины оккупировали россияне, они ходят к людям и ищут активистов, общественных деятелей, мэров и участников АТО/ООС. Их берут в плен, чтобы издеваться.
Впрочем, в Бердянске активно действует сопротивление людей, совершающих партизанские действия против российских захватчиков. Ранее сообщалось, что в Мелитополе на Запорожье именно партизаны убили 70 оккупантов. Теперь же в Бердянске местные сообщали о выстрелах недалеко от порта. В Запорожской ОВА заверили: это может быть сопротивление людей.
В то же время, россияне продолжат "поражать" своими действиями и контингентом коллаборантов и предателей Украины, которых они ставят на высокие должности во временно оккупированных городах. Например, в Бердянске уборщица возглавила местный ЗАГС.
Эвакуация украинцев с временно оккупированных территорий
- Как сообщала Ирина Верещук, одно из самых тяжелых направлений – эвакуация из Мариуполя, в частности, с завода "Азовсталь". Также сложно пробить эвакуационный коридор для жителей Херсонской области. Регион фактически заблокировали российские оккупанты.
- На "Азовстали" прячутся, по данным городского главы Мариуполя Вадима Бойченко, еще более 200 человек. Всего в городе остается до сих пор больше 100 тысяч жителей. Они тоже хотят эвакуироваться, но россияне всячески этому мешают.
- 3 мая в Запорожье все-таки прибыли те, кого удалось эвакуировать из "Азовстали". К сожалению, прибыли не все автобусы. Только 3 из 14 договоренных. Остальные российские захватчики решили оставить в фильтрационных лагерях. Сколько продлится этот процесс – неизвестно.
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