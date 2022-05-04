Эвакуация будет обязательно, – Верещук просит людей активнее собираться в Бердянске

Украинские власти пытаются изо всех сил организовать эвакуацию людей с временно оккупированных территорий Украины. Над этим усиленно работают каждый день.

Об очередной эвакуации на сегодня, 4 мая, сообщила вице-премьер-министр министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Людей должны эвакуировать из Бердянска в Запорожье.

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Где именно состоится эвакуация

По словам Верещук, людям нужно собраться на Луначарском кольце, расположенном возле Бердянска.

Очень прошу поскорее собираться на точку эвакуации. Эвакуация обязательно будет,

– призвала Ирина Верещук.

Что происходит в Бердянске

Портовый город в Запорожье временно оккупировали российские захватчики. Над людьми совершают террор. Там, где территорию Украины оккупировали россияне, они ходят к людям и ищут активистов, общественных деятелей, мэров и участников АТО/ООС. Их берут в плен, чтобы издеваться.

Впрочем, в Бердянске активно действует сопротивление людей, совершающих партизанские действия против российских захватчиков. Ранее сообщалось, что в Мелитополе на Запорожье именно партизаны убили 70 оккупантов. Теперь же в Бердянске местные сообщали о выстрелах недалеко от порта. В Запорожской ОВА заверили: это может быть сопротивление людей.

В то же время, россияне продолжат "поражать" своими действиями и контингентом коллаборантов и предателей Украины, которых они ставят на высокие должности во временно оккупированных городах. Например, в Бердянске уборщица возглавила местный ЗАГС.

Эвакуация украинцев с временно оккупированных территорий

Как сообщала Ирина Верещук, одно из самых тяжелых направлений – эвакуация из Мариуполя, в частности, с завода "Азовсталь". Также сложно пробить эвакуационный коридор для жителей Херсонской области. Регион фактически заблокировали российские оккупанты.

На "Азовстали" прячутся, по данным городского главы Мариуполя Вадима Бойченко, еще более 200 человек. Всего в городе остается до сих пор больше 100 тысяч жителей. Они тоже хотят эвакуироваться, но россияне всячески этому мешают.

3 мая в Запорожье все-таки прибыли те, кого удалось эвакуировать из "Азовстали". К сожалению, прибыли не все автобусы. Только 3 из 14 договоренных. Остальные российские захватчики решили оставить в фильтрационных лагерях. Сколько продлится этот процесс – неизвестно.

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