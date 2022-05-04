Про чергову евакуацію на сьогодні, 4 травня повідомила віцепрем'єр-міністерка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Людей мають евакуювати з Бердянська на Запоріжжі.
До теми Оприлюднили графік евакуації з Маріуполя 4 травня
Де саме відбудеться евакуація
За словами Верещук, людям треба зібратися на Луначарському кільці, що розташоване біля Бердянська.
Дуже прошу скоріше збиратися на точку евакуації. Евакуація обов'язково буде,
– закликала Ірина Верещук.
Що відбувається у Бердянську
Портове місто на Запоріжжі тимчасово окупували російські загарбники. Над людьми чинять терор. Адже там, де територію України окупували росіяни, вони ходять до людей й шукають активістів, громадських діячів, мерів та учасників АТО/ООС. Їх беруть у полон, щоб знущатись.
Втім, у Бердянську активно діє спротив людей, які чинять партизанські дії проти російських загарбників. Раніше повідомляли, що в Мелітополі на Запоріжжі саме партизани вбили 70 окупантів. Тепер же у Бердянську місцеві повідомляли про постріли неподалік порту. В Запорізькі ОВА запевнили: це може бути спротив людей.
Водночас росіяни продовжуть "вражати" своїми діями та контингентом колаборантів і зрадників України, яких вони ставлять на високі посади в тимчасово окупованих містах. Наприклад, у Бердянську прибиральниця очолила місцевий РАЦС.
Евакуація українців з тимчасово окупованих територій
- Як повідомляла Ірина Верещук, одним з найважчих напрямків є евакуація з Маріуполя, зокрема, з заводу "Азовсталь". Також складно пробити евакуаційний коридор для людей з Херсонської області. Регіон фактично заблокували російські окупанти.
- На "Азовсталі" ховаються, за даними міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, ще понад 200 людей. Всього у місті залишається досі понад 100 тисяч мешканців. Вони також хочуть евакуюватися, але росіяни всіляко цьому заважають.
- Натомість 3 травня до Запоріжжя таки прибули ті, кого вдалось евакуювати з "Азовсталі". На жаль, прибули не всі автобуси. Лише 3 з 14 домовлених. Решту російські загарбники вирішили залишити у фільтраційних таборах. Скільки триватиме цей процес – невідомо.
Вигляд заводу "Азовсталь" шокує: дивіться відео