У Запорізькій ОВА попросили збиратися в певні години. Також про евакуаційні маршрути написала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Зауважте У підвалах ще багато людей: військові показали кадри евакуації з "Азовсталі"

Де потрібно збиратись місцевим

Евакуація з міста відбувається за сприяння ООН. Також до її організації залучений Міжнародний комітет Червоного Хреста. Верещук Зазначила, що цивільні зможуть виїжджати лише, якщо "дозволить безпекова ситуація".

Коли та де, буде евакуаційний транспорт: