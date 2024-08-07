Родителей, чьи дети остаются под обстрелами, могут привлечь к уголовной ответственности

В Министерстве внутренних дел рассказали, что полиция может привлекать к административной ответственности родителей, которые не вывозят ребенка с прифронтовых территорий. К уголовной ответственности привлекают в отдельных случаях.

Заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко рассказала в интервью, что их приоритет – безопасность детей, а не наказание родителей. По словам чиновницы сейчас эвакуация детей из прифронтовых регионов – это очень острый и болезненный гуманитарный вызов, с которым столкнулись Украина в целом и полиция в частности.

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В каких случаях родителей могут привлечь к ответственности

Екатерина Павличенко сказала, что сейчас во время активных боевых действий работники полиции, рискуя собственной жизнью, выезжают в прифронтовые регионы и осуществляют эвакуацию мирного населения, прежде всего – детей и стариков.

Чиновница объяснила, что они проводят масштабную информационно-разъяснительную работу по этому, и бывают случаи, когда взрослые, также родители с детьми, действительно отказываются от эвакуации.

Заместитель министра вспомнила о случае семьи Элины Федоренко – бабушка и дедушка отказывались от эвакуации из Авдеевки. Отец ребенка умер, а мать жила за границей. К сожалению, 6-летняя девочка умерла от сердечного приступа.

Екатерина Павличенко объяснила, что в случае семьи Элины Федоренко – трагедии можно было избежать, если бы эти люди вовремя согласились на эвакуацию.

Заместитель Игоря Клименко отметила, что если родители или другие взрослые отказываются от такой эвакуации, то работники полиции вынуждены принимать определенные правовые меры.

Однако иногда в отношении родителей составляют админматериалы – за невыполнение ими обязанностей по воспитанию детей. В некоторых случаях уже наступает уголовная ответственность – когда речь идет, например, об оставлении в опасности и тому подобное,

– сказала Екатерина Павличенко.

Она добавила, что хотелось бы, чтобы таких случаев было меньше. Чиновница объяснила, что хочется, чтобы люди понимали и осознавали опасность и соглашались на эвакуацию. Особенно, если в семье есть ребенок.