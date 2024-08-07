Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко розповіла в інтерв'ю, що їхній пріоритет – безпека дітей, а не покарання батьків. За словами посадовиці наразі евакуація дітей з прифронтових регіонів – це дуже гострий і болючий гуманітарний виклик, із яким стикнулися Україна загалом та поліція зокрема.

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У яких випадках батьків можуть притягнути до відповідальності

Катерина Павліченко сказала, що наразі під час активних бойових дій працівники поліції, ризикуючи власним життям, виїжджають у прифронтові регіони та здійснюють евакуацію мирного населення, насамперед – дітей та людей похилого віку.

Посадовиця пояснила, що вони проводять масштабну інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо цього, та бувають випадки, коли дорослі, також батьки з дітьми, справді відмовляються від евакуації.

Важливо. Заступниця міністра згадала про випадок сім'ї Еліни Федоренко – бабуся та дідусь відмовлялись від евакуації з Авдіївки. Батько дитини помер, а мати жила за кордоном. На жаль, 6-річна дівчинка померла від серцевого нападу.

Катерина Павліченко пояснила, що у випадку сім'ї Еліни Федоренко – трагедії можна було уникнути, якби ці люди вчасно погодилися на евакуацію.

Заступниця Ігоря Клименка зауважила, що якщо батьки або інші дорослі відмовляються від такої евакуації, то працівники поліції змушені вживати певних правових заходів.

Проте інколи щодо батьків складають адмінматеріали – за невиконання ними обов'язків щодо виховання дітей. У деяких випадках уже настає кримінальна відповідальність – коли йдеться, наприклад, про залишення в небезпеці тощо,

– сказала Катерина Павліченко.

Вона додала, що хотілось би, щоб таких випадків було менше. Посадовиця пояснила, що хочеться, щоб люди розуміли й усвідомлювали небезпеку та погоджувалися на евакуацію. Особливо, якщо в сім'ї є дитина.