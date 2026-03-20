Из некоторых районов Славянска принудительно эвакуируют детей

Ситуация с безопасностью в Донецкой области обостряется. Сейчас первоочередной задачей является спасение детей, находящихся под угрозой российских атак.

Поэтому в отдельных районах Славянска приняли решение начать эвакуацию детей. Об этом проинформировал глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

К теме Враг атаковал эвакуационный экипаж в Донецкой области: есть раненые и погибшая

Кого будут эвакуировать из Славянска?

Филашкин подписал соответствующий указ о проведении принудительной эвакуации детей из некоторых районов Славянска Донецкой области,, которые являются наиболее уязвимыми для вражеских обстрелов.

Говорится о конкретном перечне таких улиц: Вячеслава Черновола, Мироновская, Карпатская, Шахтерская, Орденоносцев, Лисичанская, Попова, Нарвская, Ростовская, Таганрогская, Пирогова, Степная, Селезневская, Широкая, Пасхальная, Крестьянская, Левобережная, Вербовая, Макеевская, А. Соловьяненко, Г. Тимофеева, Курортная, Сечевая, Молдавская, Энергетиков, Подольская, Азовская, Б. Гринченко, Подольская.

Речь идет также о въездах Вячеслава Черновола, Криничный и переулках: Мироновский, Карпатский, Шахтерский, Янтарный, Г. Тимофеева, Райгородский, Левобережный, Широкий, А. Соловьяненко, Крестьянский.

Приказ уже передали в Коордштаб по проведению эвакуационных мероприятий и эффективного реагирования на массовое перемещение населения.

Сохранить жизнь – самое важное. Тем более – жизнь и здоровье детей, которые не способны самостоятельно принимать решения и выезжать,

– резюмировал Филашкин.

Отметим, что в материале AP говорилось о том, что Россия, предположительно, готовит новое наступление на 1200 километров фронта. Цель врага может заключаться в захвате подконтрольных Украине территорий Донетчины.

Какова ситуация в Донецкой области?