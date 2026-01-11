Наказывали голодом и держали в изоляции, – Лубинец об украинских сиротах, эвакуированных в Турцию
- Омбудсман Дмитрий Лубинец подтвердил факты нарушений прав украинских сирот во время пребывания в эвакуации в Турции.
Дети подвергались физическому и психологическому насилию.
В конце 2025 года общественную огласку получила история об эвакуации примерно 3500 детей-сирот в Турцию в начале войны. Оказалось, что во время пребывания за границей воспитанники детдомов подвергались психологическому и физическому насилию. А еще две несовершеннолетние девушки вернулись на родину беременными от турок.
Эти факты приводятся в фильме-расследовании "Слідство.Інфо". Нарушение прав детей во время эвакуации в Турцию подтвердил и омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает 24 Канал со ссылкой на пост чиновника.
Что известно об отношении к украинским сиротам за рубежом?
По свидетельствам воспитанников детдомов, они систематически подвергались физическому и психологическому насилию со стороны воспитателей, а также старших детей в отношении младших. В частности:
- детей держали в изоляции, запрещали общаться с турецкими психологами, которые работали на территории отеля круглосуточно, чтобы они не сообщали о нарушении прав;
- наказывали лишением пищи;
- иногда дети могли бесконтрольно покидать территорию отеля, подвергая себя опасности в другой стране.
Все эти нарушения подтвердил Главный Омбудсмен Турции в специальном отчете по результатам визита. К мониторингу также были привлечены представители Министерства семьи и социальных услуг Турции.
Интересно, что в 2023 году представители Минсоцполитики Украины тоже проводили мониторинг условий пребывания детей в Турции, но в официальном отчете указывали на надлежащий уход и обеспечение социальными и медицинскими услугами. В то же время турецкая сторона обращалась в МИД Украины о нарушении прав эвакуированных детей, однако эти обращения не были должным образом учтены.
Все выявленные факты насилия и нарушений были зафиксированы в отчете и направлены Премьер-министру Украины и ответственным органам для безотлагательного реагирования. Кроме того, материалы, которые могут свидетельствовать о жестоком обращении с детьми, были направлены в Офис генпрокурора.
Что происходило с детьми в Турции?
Детей эвакуировал и расселял Благотворительный фонд Руслана Шостака в рамках проекта "Детство без войны". Их поселили в отелях сети "Лариса" в Анталии вместе с работниками фонда и турецким персоналом.
По свидетельствам детей, их заставляли сниматься в рекламных роликах, наказывали голодом и избиением, унижали, заставляли убирать и ухаживать за младшими и детьми с инвалидностью.
Большинство жалоб касалось воспитателя Александра Титова.
Две несовершеннолетние девушки – 15-летняя Настя и 17-летняя Илона – вернулись в Украину беременными от турок. Воспитатели знали об отношениях девушек с мужчинами – и закрывали на это глаза, или даже помогали им встречаться.
Руслан Шостак заявил, что фонд не несет ответственности за действия воспитателей.