"Плохой знак": врачи Харьковского госпиталя объяснили уменьшение количества раненых

В Харьковском военном госпитале всегда очень много пациентов, нагрузка очень большая. Сейчас количество раненых немного уменьшилось. Однако это из-за того, что очень сложная эвакуация.

В частности, недавно гражданский пациент, который месяц не мог эвакуироваться из Купянска, дошел до стабилизационного пункта пешком с ампутированной стопой, замотанной в пакет. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко отметила 24 Каналу, что мужчина получил ранения, подорвавшись на мине-"лепестке".

История гражданского из Купянска

Анестезиолог Харьковского военного госпиталя Александра Неменша рассказала, что анестезиологи ездят на стабилизационные пункты, где есть хирургические группы. Она не может сказать, что очень много раненых.

Но мы интерпретируем это как плохой знак, потому что очень затруднена эвакуация. Сейчас часто есть эвакуации неделю, две недели. У нас есть гражданский пациент, который месяц не мог эвакуироваться из Купянска и дошел пешком с ампутированной стопой, замотанной в пакет, до нашего стабпункта,

– поделилась она.

Как отметила Анна Черненко, 40-летнего гражданского из Купянска не могли эвакуировать. Он сам дошел, а наши военные привезли его в стабилизационный пункт. Он получил ранения, подорвавшись на мине-"лепестке". Он убегал от российского дрона.

Он эвакуировался, вышел с мамой. Именно она ему очень помогала, лечила. Турникетов у них не было. Перевязывали, как могли. Лечились теми антибиотиками, которые были. Ему очень повезло, что не было заражения,

– сказала корреспондентка.

Медики на стабпункте очень квалифицированные. Поэтому они сделали максимум перед тем, как передать мужчину дальше на лечение.

Почему важно донорство крови?

Начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун отметил, что нагрузка на госпиталь очень большая. Задача врачей – это самые тяжелые пациенты. Они оказывают непосредственную медицинскую помощь при боевой травме.

Также в госпитале почти всем коллективом сдают кровь. Эта акция учит систематического донорства. То есть когда человек понимает, что каждые 2 месяца имеет силы и здоровье приобщиться к сдаче крови, как это делают медики.

Они уже второй раз целой командой от руководства, хирургов, анестезиологов, водителей, медсестер, санитарок, весь персонал, кто может, сдает кровь. Это покрывает большую потребность. Потому что в военный госпиталь везут тяжелых бойцов. Здесь и ампутации, и потеря крови после длительных эвакуаций,

– добавила Анна Черненко.

Все понимают, насколько это важно, и призывают к систематической сдаче. Кроме того, кровь нужна не только военному госпиталю. При ранении гражданских это и медучреждения города, и стабилизационные пункты.

Какова ситуация на Купянском направлении?