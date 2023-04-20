Прятались в шкафу от обстрелов: из горящей Авдеевки вывезли 2 семьи с детьми

Спецэкипаж "Белый ангел" вывез из Авдеевки две семьи с детьми. От российских обстрелов малыши прятались в шкафу.

Эвакуационный экипаж разыскал две семьи, где есть дети, и уговорил их эвакуироваться.

Кстати говоря Зеленский в Авдеевке был всего в 4 километрах от линии фронта, - OSINT-аналитики

В частности, спасти удалось 5-летнего Константина. В своем возрасте мальчик уже хорошо знает, что делать, когда взрываются снаряды. Во время обстрелов ребенок прятался в шкафу. Маленький Костик больше переживал, что папа остается дома. Говорил, что не может засыпать без отца.

Однако теперь ребенок находится в безопасности. Кроме того, спасли его маму, и 16-летнего Сашу с его мамочкой.

Эвакуация детей из Авдеевки / Фото "Белый ангел":

Как вывозили детей: видео

Спасение семьи из Нью-Йорка

Недавно "Белые Ангелы" также эвакуировали из Нью-Йорка многодетную семью. В частности, мать и всех ее детей: 19-летнюю Валентину, 14-летнюю Вику, близнец Полину и Ангелину, которым по 5 лет, четырехлетнюю Алену и самого маленького – трехлетнего Богданчика. Власти подготовили для семьи жилье в Черкасской области.

Ранее "Белые ангелы" вывезли из Авдеевки еще одну семью. Двух деток, их родителей и бабушку уговаривали выехать полгода