Жителей 4 населенных пунктов Белгородщины отселяют из-за "напряженной оперативной ситуации"
Российские власти заявили об эвакуации жителей 4 населенных пунктов Белгородской области. Причиной губернатор области назвал "напряженную оперативную обстановку".
Что включает эта "обстановка" губернатор Вячеслав Гладков не объяснил, только отметил, что якобы много жертв и раненых. Кстати, в Курской области россияне стреляют по своим населенным пунктам, пишет 24 Канал.
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Что известно об эвакуации из населенных пунктов Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что они будут отселять жителей:
- сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа,
- села Старый Хутор,
- хутора Павловка Валуйского городского округа.
Закрыли въезд в село Вязовое Краснояружского района. Устанавливаем блокпосты, попасть в этот населенный пункт можно будет только с разрешения администрации,
– заявили российские власти.
Также Гладков пообещал выплатить по 15 тысяч рублей (ориентировочно 160 долларов) и даже по 150 тысяч рублей жителям некоторых регионов.
Кстати, 27 августа в Госпогранслужбе уверяли, что наши пограничники следят за ситуацией в приграничных районах Белгородской области России.
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Уже 28 августа представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев рассказал, что враг перебрасывает дополнительный личный состав из Ленинградской области в Белгородскую область для того, чтобы привлечь этих военных в дальнейших штурмовых действиях.