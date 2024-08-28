Жителей 4 населенных пунктов Белгородщины отселяют из-за "напряженной оперативной ситуации"

Российские власти заявили об эвакуации жителей 4 населенных пунктов Белгородской области. Причиной губернатор области назвал "напряженную оперативную обстановку".

Что включает эта "обстановка" губернатор Вячеслав Гладков не объяснил, только отметил, что якобы много жертв и раненых. Кстати, в Курской области россияне стреляют по своим населенным пунктам, пишет 24 Канал.

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Что известно об эвакуации из населенных пунктов Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что они будут отселять жителей:

сел Пороз и Дроновка Грайворонского округа,

села Старый Хутор,

хутора Павловка Валуйского городского округа.

Закрыли въезд в село Вязовое Краснояружского района. Устанавливаем блокпосты, попасть в этот населенный пункт можно будет только с разрешения администрации,

– заявили российские власти.

Также Гладков пообещал выплатить по 15 тысяч рублей (ориентировочно 160 долларов) и даже по 150 тысяч рублей жителям некоторых регионов.

Кстати, 27 августа в Госпогранслужбе уверяли, что наши пограничники следят за ситуацией в приграничных районах Белгородской области России.

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Уже 28 августа представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев рассказал, что враг перебрасывает дополнительный личный состав из Ленинградской области в Белгородскую область для того, чтобы привлечь этих военных в дальнейших штурмовых действиях.