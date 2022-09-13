Зима близко, – в Донецкой ОВА призвали эвакуироваться из области
В Донецкой ОВА призывают местных жителей как можно быстрее эвакуироваться из области. Есть возможности бесплатно перезимовать в более безопасных регионах Украины.
Об этом 24 каналу рассказала представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко. По ее словам, ситуация в регионе очень напряженная. К примеру, только в Авдеевке сегодня был массированный артиллерийский обстрел от оккупантов – огонь продолжался непрерывно с 6:10 утра до 6:45.
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И городская, и областная, и государственная власть всячески способствуют процессу эвакуации. Люди смогут бесплатно переждать зиму во временных домах в других регионах Украины.
Советую каждому жителю Донбасса не пренебрегать возможностью, а все-таки воспользоваться как можно быстрее. Потому что зима близко, что не говори. И военная и безопасностная ситуация, к сожалению, лучше не становится,
– отмечает Игнатченко.
Сколько человек уже выехали из Донбасса
Как отметила Татьяна Игнатченко, с начала полномасштабного вторжения, которое произошло 24 февраля, с территории Донбасса выехали около 1 миллиона 200 тысяч человек. Сейчас в регионе находится 340 тысяч, которые по разным причинам не хотят или не могут эвакуироваться.
Это своеобразная постоянная аудитория людей, которым трудно покинуть родные места. Поэтому и волонтеры, и представители ГСЧС, и другие структуры буквально индивидуально работают с семьями, чтобы они пошли на программу по эвакуации. Особо уделяют внимание семьям с детьми.
Призываем уехать, пока есть такая возможность. Человеческая психика так устроена, что желание уехать появляется тогда, когда людям непосредственно в дом прилетает,
- отметила Татьяна Игнатченко.
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Добавим, в Донецкой ОВА рассказали, сколько процентов территории региона сейчас контролирует Украина. Стоит отметить, что Донетчина регулярно испытывает нашествие врага с начала полномасштабного вторжения.