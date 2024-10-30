Выкармливала полгода: из Харьковской области эвакуировали женщину вместе с косулей

Жители определенных районов Харьковщины из-за постоянных обстрелов вынуждены выезжать из своих домов. При этом люди остаются чрезвычайно отзывчивыми, а вместо того, чтобы вывезти вещи или одежду забирают домашних любимцев, даже таких необычных как косуля.

Инна выехала из Изюмщины, из небольшого села на левом берегу реки Оскол, где сейчас очень опасная ситуация. Вместе с собой она вывезла косулю, которую когда-то ей передали наши военные. Об истории женщины и ее добром поступке рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

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Как удалось спасти животное

Сегодня левый берег Оскола едва ли не самая опасная территория. Ее постоянно обстреливают из ствольной артиллерии, забрасывают ракетами. Поэтому Инна была вынуждена выезжать и вывезла с собой косулю, дикое животное, которую полгода выкармливала.

Это животное передали женщине военные. Косуля была еще совсем маленькой и осталась одна. В дикой природе она бы не смогла выжить. К тому же регион постоянно обстреливают, поэтому вероятнее всего животное подорвалось бы, а так ее спасли и вывезли вместе с волонтерами.

Я думал, что она немножко меньших размеров. Нужно было как-то уговорить ее уехать с нами. Мы "упаковали", вынесли. Она очень пищала. А когда посадили на руки – немножко успокоилась,

– рассказал волонтер фонда "Незламна" Вячеслав Ильченко.

Косулю зовут Пискля, а свое имя она получила еще маленькой, когда очень пищала, была беспокойной. Впрочем госпожа Инна заменила ей маму, наладила контакт. Сейчас животное не может жить вместе с женщиной, потому что та после эвакуации поселилась в квартире. Но косулю приняли на передержку в "Фельдман ЭкоПарк", где сейчас много спасенных животных.

Инна посещает Писклю вместе с внуками. За это время косуля немного отвыкла от людей. Дикие животные имеют такую черту и быстро отвыкают. Но все-таки спасительнице удалось дозваться косули. Женщина заверила, что теперь постоянно будет приходить к ней с внуками.

К нам приехали ребята с передовой и привезли маленькую косулю. Сказали, чтобы я выпоила ее молочком, потому что она прибилась к ним. А у них стреляют, очень шумно и косуле страшно. Мы взяли ее, начали поить, кормить. Она как член семьи у нас, но дальше стало еще хуже. Надо было выезжать,

– рассказала спасительница косули Инна Близно.

Когда женщина выезжала, то даже не думала оставлять Писклю. Сразу искала, где ее можно устроить. Поэтому сейчас животное живет в экопарке.

Заметим, что история госпожи Инны в очередной раз напоминает нам, что нужно решаться на эвакуацию. Есть ряд населенных пунктов, где ремонтировать, восстанавливать коммуникации очень опасно и ремонтники не будут этого делать. Соответственно это делает невозможным проживание в таких селах. Людям стоит выезжать, потому что зимнее время еще больше усложнит эвакуацию и само проживание.