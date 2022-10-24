Почему оккупанты массово депортируют людей из Херсонщины: Соболевский назвал несколько причин

Оккупанты проводят так называемую "эвакуацию" на временно оккупированном правобережье Херсонской области. Эта депортация может помочь решить несколько проблем для россиян.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский. По его словам, существует несколько причин, почему оккупанты настолько сконцентрировались на вывозе украинцев из Херсонской области.

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Скрывают собственное бегство такой эвакуацией

По его мнению, в первую очередь оккупанты пытаются скрыть вывоз определенных собственных подразделений из правобережья Херсонской области. С другой стороны, всех депортированных украинцев, вероятнее всего, будут расселять в депрессивных регионах России.

Они пробуют решить и собственные демографические трудности. Речь идет о самых депрессивных регионах России. Мы понимаем, что людям будут предлагать потом ехать в депрессивные города типа Воркуты и т.д.,

– отметил Соболевский.

Не менее важная причина – оккупанты таким образом избавляют Украину от собственных людей. На самом деле в Херсонской области практически все жители патриотически настроены. Там мало коллаборантов, потому россияне хотят покинуть эту территорию фактически без людей, чтобы самим уберечься.

Соболевский объяснил, почему россияне проводят депортацию в Херсонской области: смотрите видео

Что происходит в Херсонской области: коротко