Из-за мощного ливня эвакуация из Энергодара через Васильевку заблокирована

Из-за непогоды, которая бушевала в Запорожье 1 августа, возможности эвакуироваться из Энергодара через Васильевку нет. Поскольку большое количество осадков сильно размыло дорогу.

Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов. Он подчеркнул, что проехать на Запорожье по объездной дороге возле Каменского физически невозможно.

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"Поэтому на ближайшие несколько дней возможности эвакуироваться через Васильевку нет — дорога размыта и станет ловушкой для легкового транспорта", — добавил он.

Непогода в Энергодаре: смотрите видео

Какая ситуация в Энергодаре

Во временно оккупированном россией Энергодаре ситуация остается крайне напряженной. русские оккупанты совершают систематические обстрелы с территории города.

Оккупанты ведут огонь по Днепропетровщине даже с территории Запорожской АЭС. Кроме того, техника россиян также размещена в ближайших к Энергодару населенных пунктах.

Гуманитарная ситуация в Энергодаре более контролируема по сравнению с другими оккупированными территориями. Несколько раз в неделю туда удавалось доставить медикаменты и гуманитарные грузы для наиболее уязвимых слоев населения. Однако существует риск того, что поставки в город могут быть заблокированы.

Какая будет погода в Украине в первую неделю августа

Погода в Украине в первую неделю августа в основном будет жаркой. Максимальная температура воздуха составит +36 градусов. До такой отметки воздух прогреется в Херсоне.

На Западе неделя начнется с дождей. Первый день третьего месяца лета в западных областях будет холодным. Температура воздуха во Львове опустится до +15 градусов и будет сопровождаться дождем. Уже со вторника воздух начнет прогреваться, а дожди остановятся.

неделя начнется с дождей. Первый день третьего месяца лета в западных областях будет холодным. Температура воздуха во Львове опустится до +15 градусов и будет сопровождаться дождем. Уже со вторника воздух начнет прогреваться, а дожди остановятся. В восточных областях в течение недели температура воздуха не опустится ниже +29 градусов. Столбики термометров несколько раз пересекут отметку в +34 градуса. В то же время, во вторник и среду синоптики прогнозируют грозы, а в другие дни - местами небольшие дожди.

в течение недели температура воздуха не опустится ниже +29 градусов. Столбики термометров несколько раз пересекут отметку в +34 градуса. В то же время, во вторник и среду синоптики прогнозируют грозы, а в другие дни - местами небольшие дожди. В южных областях вся неделя будет солнечной и практически безоблачной. В Херсоне небольшой дождь может пойти в середине недели, а в Одессе – в понедельник. Однако воздух будет жарким. С середины недели температура воздуха в городе будет прогреваться и уже в воскресенье составит +36 градусов.

вся неделя будет солнечной и практически безоблачной. В Херсоне небольшой дождь может пойти в середине недели, а в Одессе – в понедельник. Однако воздух будет жарким. С середины недели температура воздуха в городе будет прогреваться и уже в воскресенье составит +36 градусов. Еще больше дождей будет на Севере Украины. Так, в Чернигове сухую погоду прогнозируют только в субботу. Столбики термометров будут колебаться на уровне +23...+28 градусов.

В Киеве неделя начнется с жары, которая уже во вторник спадет. Температура воздуха в столице будет очень контрастной – от +22 до +30 градусов. В начале недели и в воскресенье возможны грозы.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал о ситуации в городе: смотрите видео