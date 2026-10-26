Прикрыл собой от удара дрона: бойцы 63-й ОМБр спасли 8 гражданских из Лимана
Бойцы 63-й отдельной механизированной бригады провели двухдневную операцию по эвакуации 8 гражданских лиц в Лимане. Во время атаки вражеского FPV-дрона один из бойцов прикрыл людей своим телом и получил тяжелое ранение.
О подробностях спецоперации сообщили в 63-й ОМБр.
Подробности спасения мирных жителей
Эвакуацию гражданских лиц организовали бойцы 7-й роты 3-го механизированного батальона после выполнения своей основной боевой задачи. Узнав о заблокированных в городе людях, они взялись спасать людей в условиях российских засад и атак вражеских FPV-дронов.
На земле действовала сводная ударно-поисковая группа, в которую вошли украинские защитники, а также французские и американские легионеры с позывными "Флэш", "Ковбой", "Спад", "Чандра" и "Фанта". Координацию с воздуха осуществляла аэроразведка, которая выявляла вражеские засады и прокладывала безопасные маршруты. Логистику и сложную переправу на бронемашинах MaxxPro обеспечили минометная батарея и подразделение НРК.
На завершающем этапе вражеский FPV засек и совершил атаку на группу. Но один из бойцов прикрыл собой гражданских, получив тяжелое ранение,
– рассказали в бригаде.
Там добавили, что благодаря оперативным действиям разведовзвода раненого бойца удалось своевременно эвакуировать и оказать ему медицинскую помощь.
Кого удалось спасти
Среди восьми спасенных – пожилая женщина, трое людей с инвалидностью в инвалидных креслах и мужчина с тяжелым ранением ноги. В итоге гражданских лиц доставили в безопасное место, заверили в бригаде.
Ценой сверхчеловеческих усилий, здоровья, а порой и жизни наших воинов, мы вытаскиваем людей из самого ада. Третий армейский корпус в очередной раз настойчиво призывает граждан: покидайте прифронтовые населенные пункты заблаговременно! Не ждите, пока спасение станет невозможным,
– подчеркнули в Третьем армейском корпусе.
Напомним, председатель Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что российские войска полностью утратили инициативу на передовой и больше не способны наступать по широкому фронту. По его словам, единичные тактические продвижения оккупантов фиксируются исключительно на участках длительных боев, где территория полностью разрушена