Эвакуация из Луганской области 14 марта: ОВА обнародовала полный график
13 марта 2022 , 22:23Читати новину українською
В Луганской области продолжаются ожесточенные бои. 14 марта планируется эвакуация гражданских из ряда населенных пунктов региона.
Эвакуация будет осуществляться автобусами до железнодорожной станции "Новозолотаровка". Поезд запланирован ориентировочно в 14:00 по Киеву.
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Места сбора граждан для выезда на железнодорожную станцию
Лисичанск:
- 11:00 – центр города, улица имени В. Сосюры, 324, ГСЧС;
- 10:00 – ГТВ, от памятника "Самолёт".
Северодонецк:
- 10:00 – МПК Строителей.
Рубежное:
- 10:00 – три автобуса возле Рубежанского городского совета – прежде всего будут эвакуировать лиц, которые записывались ранее, после – всех без предварительной записи;
- 12:00 – еще несколько автобусов в режиме прекращения огня, без записи.
Горное:
- 12:00 – Дом культуры "Украина", улица Гагарина 13а, контактное лицо – Семенова Татьяна, +380999785622.
Золотое:
- 12:00 – Военно-гражданская администрация, квартал "Солнечный", дом 8а, контактное лицо – Галканова Елена, +380508158203.
Кроме того, доезд людей будет осуществляться с:
- Светличное – Нижнее – Тошковка – Горное;
- Н. Тошковка – Грачево – Орехово – Золотое;
- Новоайдар – Северодонецк.
В Луганской ОВА подчеркивают, что прежде всего будут эвакуировать женщин, детей и пожилых людей. Вместе с тем, в графике возможны изменения.
Как происходит эвакуация: смотрите видео