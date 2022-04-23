Эвакуация из Мариуполя 23 апреля: городской совет обнародовал важную информацию
Источник:Мариупольский городской совет
Из Мариуполя запланирована эвакуация людей. В частности, местных призвали на 11 часов приходить к бульвару Шевченко на кольце возле ТРЦ "Порт-Сити".
Соответствующую информацию сообщили в Мариупольском городском совете. Перед этим о возможной эвакуации сообщила Ирина Верещук.
Заметьте Есть вероятность, что завтра откроют гуманитарный коридор из Мариуполя, – Верещук
Эвакуация из Мариуполя 23 апреля состоится
23 апреля (суббота) в 11:00 начинается эвакуация из Мариуполя в Запорожье. Сбор и посадка людей в транспорт по адресам: женщины, дети и пожилые люди садятся в автобусы – бульвар Шевченко на кольце возле ТРЦ "Порт-Сити",
– говорится в сообщении.
Городские власти добавили, что будет двигаться колонна в 12 часов дня. Двигаться по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.
Выехавших мариупольцев призвали связаться с родными или знакомыми, чтобы сообщить им о возможности безопасно эвакуироваться в Запорожье.
Кстати, впервые люди из Мариуполя смогли уехать 21 апреля. В частности, 79 мариупольцев автобусами доехали из Мариуполя в Запорожье.
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