Эвакуация из Мариуполя 23 апреля: городской совет обнародовал важную информацию

Из Мариуполя запланирована эвакуация людей. В частности, местных призвали на 11 часов приходить к бульвару Шевченко на кольце возле ТРЦ "Порт-Сити".

Соответствующую информацию сообщили в Мариупольском городском совете. Перед этим о возможной эвакуации сообщила Ирина Верещук.

Заметьте Есть вероятность, что завтра откроют гуманитарный коридор из Мариуполя, – Верещук

Эвакуация из Мариуполя 23 апреля состоится

23 апреля (суббота) в 11:00 начинается эвакуация из Мариуполя в Запорожье. Сбор и посадка людей в транспорт по адресам: женщины, дети и пожилые люди садятся в автобусы – бульвар Шевченко на кольце возле ТРЦ "Порт-Сити",

– говорится в сообщении.

Городские власти добавили, что будет двигаться колонна в 12 часов дня. Двигаться по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Орехов – Запорожье.

Выехавших мариупольцев призвали связаться с родными или знакомыми, чтобы сообщить им о возможности безопасно эвакуироваться в Запорожье.

Кстати, впервые люди из Мариуполя смогли уехать 21 апреля. В частности, 79 мариупольцев автобусами доехали из Мариуполя в Запорожье.

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