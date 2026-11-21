Зеленский рассказал, где Украина планирует провести следующие гуманитарные операции
После успешной гуманитарной операции в Олешках Украина хочет помочь жителям других оккупированных населенных пунктов. Уже определены 15 городов и сел в Херсонской и Запорожской областях, откуда планируется эвакуировать людей, – обновленный перечень передан американской стороне.
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в комментарии журналистам.
Откуда планируют эвакуировать людей по примеру Олешок?
Зеленский сообщил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым дальнейшие гуманитарные миссии. В частности, они уточнили, сколько людей можно эвакуировать с оккупированных территорий и какие подготовительные наработки уже есть у украинской стороны.
Обновленный список населенных пунктов передали украинскому омбудсмену и американской стороне. В него вошли:
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Херсонская область: Раденск, Костогризово, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Новая Збурьевка, Гладковка, Большие Копани, Кардашинка и Великая Кардашинка.
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Запорожская область: Маячка, Златополь, Днепрорудное, Каменское, Верхняя Криница и Васильевка.
Олешки, где гуманитарная операция уже проведена, также упоминаются в списке президента, однако эти 15 населенных пунктов – следующие возможные направления эвакуации.
Мы еще раз благодарим первую леди Соединенных Штатов Америки за Олешки, за эвакуацию, разблокирование и эвакуацию наших людей, граждан Украины,
– сказал Зеленский.
Могут ли список населенных пунктов расширить?
По словам президента, перечень не является окончательным. Его будут продолжать прорабатывать и обновлять после получения более точных данных о количестве людей, остающихся в зоне оккупации, и об их состоянии.
Ранее Украина уже предлагала провести аналогичные гуманитарные операциие еще в десяти населенных пунктах Херсонской и Запорожской областей.