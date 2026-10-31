Украинцы, эвакуированные из Олешек, уже пересекли границу в Черниговской области, – Зеленский
Украина провела гуманитарную операцию по спасению людей в оккупированных Олешках в Херсонской области. Во время временного режима тишины на Херсонском направлении были разминированы дороги, доставлены гуманитарные грузы и эвакуированы люди, нуждавшиеся в помощи.
В настоящее время спасенные украинцы уже пересекли государственную границу в Черниговской области. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Как завершилась операция по спасению жителей Олешек?
Для спасения людей на Херсонском направлении был введен режим тишины, благодаря которому удалось разминировать дороги к Олешкам и доставить туда гуманитарную помощь.
Из города и прилегающих населенных пунктов вывезли людей, нуждавшихся в эвакуации. На момент публикации украинские граждане уже пересекли границу Украины в Черниговской области.
Из оккупированной Херсонской области удалось вывезти людей: смотрите видео
Важно, чтобы правительственные структуры и все задействованные областные и местные власти сработали эффективно и помогли нашим людям адаптироваться,
– подчеркнул президент.
Встреча жителей Олешек в Черниговской области: смотрите видео
Президент отдельно поблагодарил американскую сторону и первую леди США Меланию Трамп за посредничество в ходе гуманитарной операции. Также он отметил роль Сил обороны Украины, которые обеспечили безопасность для проведения миссии, и омбудсмена Дмитрия Лубинца с командой, которые занимались ее реализацией.
Глава государства подчеркнул, что международное внимание к гуманитарной ситуации в Олешках помогло спасти людей. Он также выразил надежду, что гуманитарный доступ к городу удастся сохранить и в дальнейшем.
Когда есть внимание мира, есть спасение людей. Нужны и дальнейшие шаги по деэскалации и реальное приближение мира,
– сказал Зеленский.
Напомним, первая леди США Мелания Трамп добилась заключения перемирия между Россией и Украиной в оккупированном городе Олешки для доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения. Эксперты считают, что ее участие в миротворческой инициативе может привести к ее номинации на Нобелевскую премию мира, хотя некоторые утверждают, что решающим фактором стало вмешательство Ватикана.