"Путин прячется за Меланией": интервью с Юрием Рашкиным о циничном плане Кремля в отношении Олешко и выборов в США

Общественный и политический деятель Соединенных Штатов Америки Юрий Рашкин в эксклюзивном интервью для 24 Канала проанализировал последние события в преддверии американских выборов. Он рассказал о циничном использовании Дональдом Трампом уволенных заложников, заявлениях Лаврова и возможных результатах голосования по Сенату.

Пока Дональд Трамп пытается использовать любой повод, чтобы продемонстрировать свои дипломатические успехи, Кремль не упускает возможности подыграть ему. Даже спасение украинцев из оккупированных Олешек превращается в часть политического спектакля: к гуманитарной миссии привязывают имя Мелании Трамп, а Владимир Путин получает возможность выступить в роли партнера, который якобы помогает американскому президенту. В то же время за такими жестами могут скрываться совсем другие расчеты Москвы.

Общественный и политический деятель США Юрий Рашкин в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, зачем Кремль пытается привлечь первую леди США к гуманитарным инициативам, почему Дональд Трамп использует освобождение заложников в своих политических интересах и как Россия постепенно пытается расширить свое влияние на Белый дом.

Как Путин пытается "прикрыться" Меланией Трамп и миссией в Олешках

Гуманитарная миссия в Олешках состоялась благодаря Мелании Трамп. После успеха миссии российские и украинские переговорщики попросили ее продолжить мирные усилия, потенциально охватывающие весь конфликт. Мне многие говорят, что Мелания действует как самостоятельный игрок, а многие говорят о том, что она без Трампа вообще ничего не может. Что вы об этом думаете?

Мне как-то трудно обсуждать эту ситуацию, потому что Мелания Трамп здесь присутствует как табличка. Вот как у Трампа обычно бывает: табличка, которую вешают на здание, которое он не строил, и которая называется "Trump Property". И вы за это платите больше, потому что это Трамп.

И это интересная идея, но я до сих пор просто озадачен. Я как-то пытаюсь понять, как так получилось, что мы здесь оказались, что это вдруг стало темой, которую нужно обсуждать, и, видимо, важной темой.

И Олешки – я рад за каждого человека, который спасся и выжил, и выживает в этой войне на украинской стороне. То есть это супер. Но я пытаюсь понять, с какой стороны здесь Мелания Трамп, зачем взяли ее, повесили на этот флаг.

И я думаю, что, видимо, это еще одна идея, как Путин хочет помочь Трампу на выборах. И это не сработает. Просто это говорит о том, как мало Путин может предложить, чтобы реально помочь Дональду на выборах. Он делает все, что может. Он заключает невероятное перемирие. То есть вот эти чудеса на поле боя приписывают Мелании Трамп.

Почему не Иванке Трамп? Почему не Джареду Кушнеру? Почему не Эрику Трампу? Почему Мелании? Потому что она тоже из Европы, она восточноевропейка, поэтому она "ваша". Поэтому вы с ней хотите заключать сделки. Для американца все это выглядит совершенно непонятно.

Поэтому я смотрю на это и пытаюсь понять, что здесь происходит. Это выглядит как пиар-акция, которую проводит Кремль, которая не сработает так, как они хотели, но все равно кому-то поможет. Ладно. И если за это нужно поблагодарить Меланию Трамп – ладно, молодец, Мелания.

А нельзя ли еще со своим мужем поговорить, чтобы он там вообще в принципе на людей не набрасывался? Или это можно только помогать людям, когда он не смотрит, потому что муж очень хотел бы помочь Путину задавить Украину полностью и целиком.

Мелания знает, что она по этому поводу думает? Вот Лора Лумер съездила, посмотрела, изменила свою точку зрения. Может, Мелании стоит съездить, или она хочет помогать и спасать на безопасном расстоянии? Почему бы ей не сесть в один из этих автобусов?

То есть я не хочу здесь выглядеть как ужасный демократ, который набрасывается на любого республиканца, но она же не республиканка, она просто жена политика. Почему, как это все здесь переплелось? Вот что я пытаюсь понять. И это выглядит очень странно и загадочно. Но если это кому-то помогает в Украине, я рад.

На самом деле я вижу здесь статьи о том, что Россия готовит какое-то наступление, что Россия готовит для этого военные маневры. Вот что здесь обсуждается. Это не выглядит как "праздник" Мелании, это выглядит так, будто Путин пытается прикрыться Меланией, чтобы проскочить еще дальше. Как всегда, он все время за кем-то прячется. Теперь он прячется за Меланией.

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Что может готовить Россия после завершения выборов в США

Да, они перегруппировывают и войска, и маневры есть. Но, тем не менее, это первый раз за время полномасштабной войны, когда россияне более 90 часов не стреляли и не нарушили договоренность.

Я думаю, что здесь есть два момента, которые важно отметить. Во-первых, все явно движется в русле событий 3 ноября. Путин пытается помочь Трампу.

Все это делается явно в преддверии 3 ноября. Потому что 4 ноября станет для нас показателем того, насколько все это было показухой ради выборов, которые заканчиваются 4 ноября, ведь голосование подходит к концу, вот-вот закроются избирательные участки.

Что это означает? Можно тогда возобновить еще более агрессивные удары, еще более активные действия. А "врата ада открываются", когда закрываются избирательные участки на Гавайях, как в самой отдаленной точке. Возможно. Но это вот то, что нужно здесь понимать.

Когда я разговариваю с американцами, я говорю: "Послушайте, именно о Мелании. Вот такая женщина, знаете, украинцы ее очень ценят. Она сейчас играет такую невероятную роль". Хотя в Америке это как-то непонятно, что здесь вообще происходит, почему ее сюда притащили, зачем к этому перегруппировка войск России и так далее.

И американцы говорят: "Ну, вот в Украине…". Я говорю: "У Украины сейчас мало друзей, которые так выступают. Есть Анджелина Джоли, но где же такие сильные друзья? Путин – враг. Си Цзиньпин – практически враг, Трамп – полный враг. Еще Франция. В общем, зная, что происходит в этом мире, ситуация непростая".

Американцы говорят: "Но Папа Римский, Папа Римский на стороне Украины". Я говорю: "Так, но мне кажется, украинцы это не особо ценят", потому что украинцы относятся к Папе Римскому еще из-за репутации Папы Франциска, которого в Соединенных Штатах тоже воспринимали как просто святого.

А с точки зрения украинцев, все его заявления о белых флагах и братских народах – все это, естественно, сыграло ужасную роль для репутации вообще всего института. Но тут появляется Папа, который, в общем-то, такой американский либерал. И как ему удалось стать Папой, я до конца не знаю, не понимаю. Но сейчас репутация католической церкви в глазах либеральных американцев очень выросла.

Там есть очень интересные рассуждения о том, что вокруг полно всевозможных консервативных католиков и так далее. Но вот сам Папа – суперпроукраинский, пролиберальный. Это тот самый момент, когда у него обнаружили проблему со здоровьем, потребовалась операция на легких.

Я очень нервничал, потому что сейчас Украине действительно нужны друзья как никогда. И когда мы видим, что вот такой человек, у него проблемы со здоровьем, я как-то занервничал. Но я надеюсь, что он поправится. Это распространенная форма, лечится и так далее.

Но украинцы из-за истории и исторических фактов сейчас недооценивают человека, который, по мнению американцев, является чуть ли не главным защитником Украины в мире. Естественно, у него будут проблемы с Трампом. Естественно, ему не будут давать того, что он хочет, потому что он противник и Трампа, и Путина.

Но то, что он не может быть таким эффективным, не означает, что у него нет благих намерений и желаний, а также каких-то способностей влиять на ситуацию, служить площадкой для переговоров. Возможно, если будут какие-то переговоры, возможно, Ватикан может стать тем посредником, который либо уважаем, либо не уважаем, я не знаю. Но какую-то такую роль, мне кажется, Папа еще сыграет. Поэтому я бы Папу не списывал со счетов и не заменял бы его Меланией Трамп.

Что не так с освобождением заложника Стива Габбарда

Трамп встретился со Стивом Габбардом. Он пригласил его в Овальный кабинет и вот, наконец, объяснил, почему не вводил санкции против Путина. Оказывается, все ради Стива Габбарда, 74-летнего дедушки, которого там таскали по лагерям. И Трамп говорит: "Вот если бы я ввел санкции против России, то тогда Габбард не стоял бы рядом с нами и не вернулся бы".

Еще одно дно, которое пробивает этот президент. Просто невероятное использование людей в такой ситуации, когда видно, что это личная трагедия. И опять же, что Россия торгует людьми. Но Трамп покупает людей.

И вот он размахивает этим перед выборами: "Смотрите, я спас заложника, вам же это так важно". Это такое лицемерие. Ему совершенно все равно, кто жив, кто мертв, если это не члены его ближайшей семьи.

Я не знаю, что этот " мистер Габбард " на самом деле думает, я слышал версии, что он был настроен пророссийски и что его выпустили, когда его срок закончился. Но он жив, он в Соединенных Штатах, где он, кстати, давно не хотел жить. Интересно, почему?

Но вот его вернули, спасли, вернули в Соединенные Штаты, и президент трясет им как погремушкой практически перед выборами, надеясь, что это поможет ему каким-то образом вернуть голоса.

Опять выглядит как кремлевская идея. Путин говорит: "Так почему же вы не рекламируете? Я же вам сделал такой подарок". Трамп говорит: "Действительно, действительно такой подарок. Надо срочно его всем показать. Давайте все соберемся. Смотрите, Габбард".

Вот. И мы смотрим на этого Габбарда, и у нас, как всегда, противоречивые чувства, потому что, с одной стороны, это хорошая вещь, а с другой – Трамп все испортил. Это все типичные выступления. Просто нужно понимать, что уже очень много людей проголосовало, и его выпады никого не впечатляют.

Как Россия начинает "лезть на голову" Белому дому

Лавров заявил, что "не нужно жить иллюзиями", комментируя дизельное соглашение с США. Якобы Россия никогда не политизировала экономическую сферу. Между тем в США призывают останавливать танкеры, не разгружать их. В The Washington Times писали, что нефтегазовые компании не "слишком рады" этим танкерам. Вашингтон и Москва говорят: "Берите". А те отказываются. Как так?

Ну, во-первых, есть версия, что государство может заплатить за этот дизель, купить его и внедрить в систему самостоятельно. Так что никогда не будем списывать Трампа со счетов, хотя, по идее, есть надежда на то, что, может быть, он уедет в Бразилию. Это было бы хорошо.

Потому что нам в Соединенных Штатах это не нужно, это нас ни от чего не спасает. Это ложка дизеля для Трампа, это бессмыслица.

Смотри, когда вот эти заявления по поводу Patriot, это классно. Трамп согласился, но это опять тот самый Трамп, который говорит: "Окей, я вам продаю место в очереди. А когда вы это получите? А когда-нибудь".

И вот это заявление, которое не нравится заявителю, то есть Лаврову, но на самом деле ничего не меняет. Украина, как и раньше не получала реальной помощи от США, которые оказывают реальную помощь России, так и не получает, потому что Россия получает конкретные поблажки.

Но Лаврову лучше сидеть и жаловаться. Ему всегда мало. Он недоволен тем, что есть еще американские политики, которые выступают против всего этого.

Конечно, выступают. На что он надеялся? И слияние с Россией не пойдет на пользу. Американцы это видят, они протестуют, и поэтому санкции будут вводиться и сейчас, после выборов, когда демократы будут контролировать как минимум одну палату, а может, и Сенат, и тогда мы увидим, что у Трампа будут проблемы.

И так, с одной стороны, прорыва нет, а с другой – что такое Трамп, как не ледокол? Что такое ледокол, как не прорыв? Если мы можем хотя бы приставить туфлю к этой двери, чтобы она не закрылась. Вот что сейчас делает Россия: она приоткрыла эту дверь, и туда начинает вливаться к нам этот яд. Так что же это, как не прорыв?

Кто может лишиться должности в администрации Трампа

Есть предположение, что первым, кто вскоре может потерять пост в США, станет Пит Хегсет.

Он лидирует, хотя список, конечно, большой.

Кто еще лидирует в таком антирейтинге первых на уход?

Да, когда дело доходит до первых на вылет, то это, в принципе, весь кабинет Трампа, за редким исключением. Потому что генеральный прокурор – это то, что очень беспокоит людей. Я бы сказал, номер один.

Но члены кабинета министров, например, министр здравоохранения, это же что такое? Это Роберт Кеннеди. Я не понимаю, как вообще человек мог куда-то избираться. Он говорил о том, что употреблял наркотики. Так вот, он у нас министр здравоохранения. Его бы очень хотели выпроводить с вещами.

Наш министр Скотт Бессент – он просто олицетворяет коррупцию. Поэтому демократы очень хотели бы задать ему много вопросов.

И с одной стороны, это приятно, это справедливость восторжествовала. С другой стороны, Трамп берет и говорит: "Вот вам следующий". Ему говорят: "Нет, на этот раз не пройдет, потому что демократы контролируют, скажем, Сенат". Трамп говорит: "Ну ладно, тогда я просто назначаю его исполняющим обязанности".

То есть Трамп все больше и больше ввязывается в какую-то игру, где его нельзя проверить, за ним нельзя следить, и он будет пытаться это делать. Но, тем не менее, те части его щупалец, которые будут подниматься над поверхностью, демократы будут на них набрасываться и пытаться точно их отрубить. Сказать: "ВОТ какие мы борцы с трампизмом". Возможно, что-то из этого получится.

На данный момент хотя бы избавиться от Хегсета – это было действительно хорошо, потому что все то, чем он занимается в этой администрации, называется "chilling effect", когда они набрасываются на людей, чтобы другим не захотелось.

Он такой любимец президента, он вообще собирается то ли в сенаторы, то ли в президенты сам баллотироваться. Так что если его сейчас ужасные демократы уволят, то он станет просто героем MAGA. Вообще это вполне возможно: если партия развалится, то Пит Хэгсет может стать одним из следующих представителей.

Как республиканцы борются за Сенат во время выборов

А Сенат до самого конца будет интригой, так? Есть ли уже какие-то предположения о том, кому он может достаться?

Интрига будет до самого конца, потому что она будет как в спортивном матче. Пока не прозвучал финальный свисток и мы не узнали, что игра закончилась, потому что могут произойти непредсказуемые вещи.

Здесь могут произойти непредсказуемые вещи отчасти потому, что демократы выглядят так, будто они могут победить в республиканских штатах. А там есть республиканская машина, которая будет пытаться делать все, что в ее силах. Перечислить это – в общем-то, как раз в этом нет сомнений: они сделают все возможное, чтобы затруднить процесс голосования для тех людей, которых они считают неудобными.

Вот весь этот процесс будет задействован, потому что Трамп скажет: "Вы сделали все, что могли". Если кто-то скажет, что они еще что-то могли сделать, чтобы замедлить и усложнить жизнь демократам, а они этого не сделали, Трамп их сожжет.

Поэтому я уверен, что республиканская машина и в Техасе, и в Айове, и в Канзасе – Боже, в Канзасе – будет делать все возможное, чтобы демократ не победил.

Кстати, вот такая забавная иллюстрация. Трамп должен был лететь в Канзас на митинг. Он его отменил. Ему говорят: "Почему вы отменяете свое любимое занятие?".

Говорят: "У вас так плохо идут дела в Канзасе, что вы уже туда не ездите?". А кандидаты на самом деле, когда Трамп туда не ездит, обычно только радуются, потому что, в общем-то, он не особо помогает рейтингу.

И в этом есть некий момент отчаяния и некий момент признания того, что Трамп стареет. Трамп уже не тот, и партия не хочет, чтобы он был рядом.

Например, Миссисипи – это очень "красный" штат, так сказать. Поэтому Миссисипи, Алабама, глубокий Юг – это Республиканская партия в чистом виде.

Но сейчас они недовольны Трампом, потому что цены выросли. Мы обсуждаем это неделю за неделей, но ситуация не изменилась. И в каком-то смысле из-за того, что выборы приближаются, а ситуация не улучшилась, а трампистам обещали, что сейчас все будет лучше. А теперь Трамп говорит: "Сразу после выборов все станет лучше", но мы как-то не особо ему доверяем. Вот так, что его популярность будет падать.

И уже появляются голоса от республиканцев, которые хотят оспаривать пост президента, потому что он такой рекордно непопулярен. Вот это и есть лучший вариант, на который я хотел бы рассчитывать, что мы с тобой будем обсуждать после выборов и что мы уже будем знать достаточно, чтобы понять, что Палата представителей перешла в руки демократов.

С Сенатом посмотрим, потому что голоса подсчитываются на уровне всего штата. Сенаторы избираются всем штатом, по два на каждый штат, и поэтому это может занять немного больше времени. Но демократы очень переживают, чтобы это произошло как можно быстрее.

Агенты ФБР сейчас в частном порядке выражают обеспокоенность тем, что их будут использовать, чтобы изъять бюллетени и так далее. Но страна сейчас очень активно голосует, и я рад, что не вижу никаких сообщений о том, что люди говорят: "Ну, из-за того, что Трамп попытается украсть выборы, я не буду голосовать".

Почему Трамп "атакует" Роберта Де Ниро

Тем временем Трамп продолжает зарывать себя еще глубже. Говорит, что Роберт Де Ниро просто отвратителен, и снова набросился на друга Украины, который призвал избавиться от Трампа. То есть он вообще не понимает, что такая тактика и стратегия не работает?

Нельзя сказать, что Роберт Де Ниро и его поклонники когда-то любили Трампа, а потом вдруг разлюбили его. Нет, они его никогда не любили. Де Ниро для нас – практически олицетворение противостояния Трампу.

Поэтому, когда Трамп плевает в его сторону, это просто еще одно "hello, my darling" своей базе, что он их не забыл, что он помнит, что он знает, где у нас "враги".

А знаете, что сейчас происходит с Робертом Де Ниро? Если я не ошибаюсь, у него сейчас выходит новая комедия. Так что Трамп снова завидует. Этот просто старый, ужасный, провальный комик, который вот думает, что он самый смешной, потому что люди приходят.

Трамп думает, что он смешной, он завидует комикам. Больше всего он завидует Обаме, чьи речи – это как комедийные выступления. Он рассказывает анекдоты, у него есть своя манера рассказывать. Представьте себе, да?

А потом вот это сравнение, например, того, что Трамп сделал с Белым домом, сказал, что это как "Cheesecake Factory". То есть это ресторан в Соединенных Штатах, сеть, такая, полная позолоты и всего такого. И более того, Обама говорит, что Трамп любит ремонт, ему нужно вести телеканал о ремонте. Это было бы его любимым занятием.

Но то, что мы сейчас наблюдаем с Белым домом и с этим президентом, это уже, я не знаю, об этой роли Лесли Нильсен бы просто мечтал. Нам нужен другой актер, который сыграл бы Трампа в этой роли. Вот такого непонимающего человека, который рассказывает о том, как его любит Владимир Путин.

Поэтому это позор, кошмар. И то, что он выбирает себе врагов. Очень важно понимать в случае с Трампом: неважно, что сказали, важно, кто сказал. Поэтому когда ему задают вопросы журналисты, его первый ответный вопрос: "Вы откуда?". То есть для него очень важно, кто это сказал. Если это сказал Путин, это прекрасно. Если сказал Роберт Де Ниро, это ужасно.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.