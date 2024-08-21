В Покровской МВА объяснили заявление о "двух неделях на эвакуацию"

Недавно в МВА Покровска заявили, что у жителей есть "неделя –две на эвакуацию". Там объяснили, что это время, чтобы вывезти людей "планово".

Сейчас в Общине Покровска есть 59 тысяч жителей. Об этом в эфире телемарафона заявил председатель Покровской МВА Сергей Добряк, передает 24 Канал.

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Что известно об эвакуации из Покровска

Сейчас у нас почти 59 тысяч жителей во всей громаде – два города и 39 сел и поселков. Мы имели в виду то, если хорошо послушать, есть определенные категории людей – семьи с детьми, вынужденные переселенцы, пожилые люди. И эти категории у нас есть силы и средства вывезти планово,

– отметил Добряк.

Он также пояснил, что Покровск долгое время был эвакуационным хабом, поэтому местные могли видеть, как в город привозят людей почти без личных вещей, испуганных и грязных.

"Мы призывали и призываем наших жителей, чтобы это происходило нормальным способом - без скопления на железной дороге, на трассе, как это было в 2022 году", – отметил председатель МВА.

Добряк добавил, что сегодня из Покровска ежедневно эвакуируются 600 – 700 человек. Он подчеркнул, что это хороший показатель.

Заметим, что ранее председатель МВА заявлял, что принудительная эвакуация детей из Покровска может начаться уже на этой неделе. По его словам, около 60% жителей выезжают из Покровска самостоятельно, собственным транспортом