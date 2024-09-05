Эвакуационные поезда из Покровска отменили: что будет вместо этого

Россия активизировала свои усилия по захвату Донецкой области. В связи с ухудшением безопасностной ситуации в регионе эвакуационные поезда отменили.

Местные власти планируют разработать логистические маршруты для эвакуационных автобусов. Это нужно для того, чтобы минимизировать трудности для гражданских.

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Поезда курсируют из Павлограда

С 5 сентября гражданские могут эвакуироваться поездом со станции в Павлограде.

Председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал органы местной власти разработать логистические маршруты эвакуационных автобусов.

Эвакуация гражданских из Донецкой области продолжается. И я в очередной раз призываю всех воспользоваться этой возможностью,

– подчеркнул глава области.

На Покровском направлении воины отбили 52 штурма и атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидово, Николаевки и Миролюбовки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

