Місцева влада планує розробити логістичні маршрути для евакуаційних автобусів. Це потрібно для того, щоб мінімізувати труднощі для цивільних.

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Потяги курсують із Павлограда

З 5 вересня цивільні можуть евакуюватися потягом зі станції у Павлограді.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін закликав органи місцевої влади розробити логістичні маршрути евакуаційних автобусів.

Евакуація цивільних з Донецької області триває. І я вкотре закликаю всіх скористатися цією можливістю,

– підкреслив очільник області.

На Покровському напрямку воїни відбили 52 штурми й атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродівки, Гродівки, Селидового, Миколаївки та Миролюбівки, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

