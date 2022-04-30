Эвакуация из Попасной приостановлена, а из Лисичанска и Северодонецка удалась, – Гайдай

Из-за обстрелов эвакуационных автобусов эвакуацию из Попасной пришлось приостановить. Из Лисичанска и Северодонецка выехали 40 человек.

Эвакуация из Попасной приостановлена при проверке безопасности маршрута для эвакуации. В то время из Лисичанска выехали 35 человек, а из Северодонецка – всего 5.

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В город привезли гуманитарные грузы

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что среди эвакуированных из Лисичанска 4 детей. Однако, к сожалению, из Северодонецка автобус выехал почти пустым – выехали всего 5 человек. Все эвакуированные выехали в Днепр.

Для оставшихся в городах привезли гуманитарные грузы. Помощь привозят в бомбоубежища.

В то же время Гайдай заявил, что эвакуация из Попасной временно приостановлена из-за обстрела автобусов.

Пока полностью не будет информации о вчерашнем происшествии с обстрелом вражеской ДРГ нашего эвакуационного транспорта, из Попасной эвакуация будет приостановлена. На проверку безопасности маршрута требуется время,

– подчеркнул Гайдай.

Глава ОВА отметил, что, возможно, придется создавать новый эвакуационный маршрут.

Обстрел эвакуационных автобусов: главное

Утром 30 апреля Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты расстреляли эвакуационные автобусы в Попасной. С водителями была потеряна связь.

Несмотря на постоянные обстрелы, эвакуация из Луганской области до сих пор продолжается.

Позже один из автобусов был найден пустым, однако в нем были следы крови. Другой автобус скрылся.

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