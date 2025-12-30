В Черниговской области объявили обязательную эвакуацию из 14 сел
- На Черниговщине объявили обязательную эвакуацию из 14 приграничных сел из-за ежедневных обстрелов.
- Для эвакуации подготовили транспорт, определили маршруты, и всем эвакуированным гарантируют временное расселение.
На границе Черниговской области объявили обязательную эвакуацию жителей из 14 населенных пунктов. Вывоз людей должны завершить в течение месяца.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение начальника Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
Смотрите также ВСУ продвинулись на 3 направлениях, враг – в Донецкой области и Запорожье: отчет и карты фронта ISW
Из каких населенных пунктов будет эвакуация?
Эвакуация касается населенных пунктов в Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской громадах. Эти территории находятся под ежедневными обстрелами, одновременно там до сих пор остаются около 300 человек.
Решение приняли из-за реальной угрозы жизни гражданского населения – инициаторами стали военные. Власти отмечают, что с начала года из приграничных районов Черниговщины уже эвакуировали более 1400 жителей.
Жителей предупредят о местах сбора, для эвакуации подготовили транспорт и определили специальные маршруты. Всем эвакуированным гарантируют временное расселение, к процессу привлечены все необходимые службы.
Что известно об атаках россиян на Черниговскую область?
Российские силы атаковали Чернигов 25 декабря, нанеся удар по жилой застройке и инфраструктуре. Пострадали 10 человек, среди которых 3 ребенка, а 80-летняя женщина погибла.
Российские атаки на Черниговскую область привели к повреждениям объектов критической инфраструктуры, в частности энергетики. В результате атак погибли два человека, еще двое – получили ранения, были повреждены гражданские и промышленные объекты.