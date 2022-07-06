Из Славянска организовывают эвакуацию на Запад Украины: важная информация

В Донецкой области организовывают эвакуацию мирных жителей. Людей будут вывозить из Славянска.

Один эвакуационный рейс из Славянска уже состоялся. Жителей вывезли в Ровненскую область. Об этом сообщает руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях 6 июля.

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Когда состоится эвакуация из Славянска

7 июля запланирован автобус до железнодорожной станции Покровска. Люди смогут выехать на эвакуационном поезде "Покровск – Львов".

8 июля снова состоится эвакуация в Ровненскую область.

Чтобы записаться на эвакуацию, следует позвонить на номера горячей линии.



Номера телефонов горячей линии для записи на эвакуацию / Фото Вадима Ляха

Глава Славянской ВГА призвал людей собираться и выезжать из города. Рисковать жизнью своей и родных сейчас неуместно.

К поезду Покровск – Львов присоединили дополнительные вагоны

В связи с ростом потока пассажиров из Донбасса Укрзализныця добавляет вагоны к эвакуационному поезду из Покровска,

– пишет глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Поезд отправляется из Покровска в 16:30. Люди, которые выезжают из горячих точек, за проезд не оплачивают. В целом эвакуационный поезд Покровск – Днепр – Львов курсирует ежедневно.

Обстрел Славянска 6 июля

В городе сейчас оставаться действительно опасно. Ведь враг постоянно обстреливает его. 5 июля из-за вражеской атаки погиб 1 человек и еще 7 человек пострадали.

Также произошли пожары. Горел центральный рынок. В целом "прилеты" зафиксировали по центру Славянска, Варшаве, Северному, Славкурорту. Вадим Лях опубликовал фото последствий.

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