Из-за российских обстрелов объявлена эвакуация из 5 населенных пунктов Сумской области

Российские войска начали интенсивно обстреливать Сумскую область. Из-за этого была объявлена эвакуация из 5 населенных пунктов.

Соответствующий вопрос был обсужден на заседании Совета обороны. Заметим, что эвакуация из пяти населенных пунктов Шосткинского и Конотопского районов будет происходить в несколько этапов.

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Какие города Сумщины будут эвакуированы

Как сообщили в ОВА, ее глава Владимир Артюх во время заседания координационного штаба Шосткинского района в Глухове обсудил первоочередные меры по эвакуации в этом районе.

В частности, на совещании было отмечено, что Глухов, Эсмань и Свеса сейчас больше всего страдают от интенсивных вражеских обстрелов.

Учитывая то, что россияне ежедневно наносят десятки ударов, в результате чего гибнут люди и есть разрушения инфраструктуры и жилья, на заседании Совета обороны решили расширить список населенных пунктов, подлежащих эвакуации.

"А именно, еще 5 населенных пунктов Шосткинского и Конотопского районов подлежат обязательной эвакуации: Глухов, Эсмань, Свеса Шосткинского района, Мануховка и Ивановка, Конотопского района", – отметили в ОВА.