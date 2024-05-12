В Волчанске жительница эвакуировалась под стих Шевченко: патрульный показал щемящие кадры

В городе Волчанск Харьковской области происходит эвакуация местных жителей. Люди выезжают из города, читая стихи Тараса Шевченко.

В то же время в Волчанске до сих пор остаются люди. Накануне в Харьковской ОВА призвали эвакуироваться граждан из-за усиления давления со стороны оккупантов.

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В Волчанске жительницы читали стихотворение Шевченко во время эвакуации

Одна из жительниц Волчанска, пожилая женщина, во время эвакуации из-за усиления обстрелов со стороны России декламирует отрывок стихотворения "Заповіт" Тараса Шевченко. Видео с эвакуации выложил в сеть главный патрульный Волчанского отдела полиции Алексей Харьковский.

На кадрах можно увидеть, как женщина наизусть декламирует "Заповіт", вспоминая каждую строчку из этого стихотворения Великого Кобзаря. Кроме того, в машине также находились еще один патрульный и 2 пожилые женщины.

Жительница Волчанска во время эвакуации читала "Заповіт" Кобзаря / Видео из фейсбука Алексея Харьковского

Закончили свою декламацию патрульный и пожилая женщина, выкрикнув национальный лозунг "Слава Украине", а также ответ "Героям Слава".

Сколько людей остается в Волчанске

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона отметил, что количество населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия в области – увеличилось. Силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию.

Поэтому эвакуация гражданского населения – не прекращается. По нашим данным, в Волчанске остается до 500 человек. Данные обновляются, – заявил глава Харьковской области.

Он также выразил благодарность властям на местах, волонтерам областного Координационного гуманитарного центра, полиции, ГСЧС за героическую совместную работу. По данным Синегубова, за двое суток удалось обезопасить более 4 000 человек.

Обратите внимание! Владимир Зеленский отметил, что на севере Харьковской области продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. Президент отметил, что есть села, которые фактически из "серой зоны" стали зоной ведения боевых действий, и оккупант пытается в части из них закрепиться, часть просто использовать для дальнейшего продвижения. В то же время глава государства отметил, что в окрестностях Волчанска ситуация чрезвычайно сложная.