Тысячи жителей Калифорнии получили приказ эвакуироваться из-за угрозы химического взрыва

Около 50 000 человек в округе Ориндж получили приказ эвакуироваться. Пожарные и спасатели пытаются охладить огромный резервуар с токсичными химикатами, который может взорваться в любой момент.

Об этом сообщили в CNN.

Что известно о ситуации в Калифорнии?

Инцидент произошел на заводе GKN Aerospace в Гарден-Гроув, который специализируется на производстве и испытании окон и фонарей для авиации.

На заводе стоит резервуар с метилметакрилатом, который постоянно начал нагреваться (каждый час +1 градус по Фаренгейту). В случае взрыва склада вещество может вызвать проблемы с дыханием и раздражение кожи и глаз.

Бак начал перегреваться еще 21 мая. Тогда сработал предохранительный клапан и должно было начаться охлаждение, однако были "засоренные", и температура внутри продолжала расти, достигнув 90 градусов по Фаренгейту.

Сейчас спасательно-пожарные службы пытаются сделать химикат твердым, а такой процесс сравнивают с замерзанием кубика льда.

Может произойти несколько вещей. Резервуар может треснуть и начать выливаться все эти 7000 галлонов химиката, или же может произойти катастрофический взрыв,

– заявил капитан пожарной службы Стив Консьялди.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Ориндж, заявив, что безопасность его жителей является главным приоритетом.

Также в заявлении компания извинилась перед жителями и отметила, что все работают над обеспечением безопасности граждан и окружающей среды.

В США не впервые случаются случаи утечки химикатов

В американском штате Джорджия в 2021 году произошла масштабная утечка жидкого азота на заводе пищевой упаковки Foundation Food Group.

В больницу тогда попали 12 человек. Состояние трех из них было критическое, а среди пострадавших также были четверо пожарных. К сожалению, некоторые работники завода погибли, среди них – менеджеры. Более 130 сотрудников предприятия эвакуировали школьными автобусами.

Также в 2026 году ученые из MIT обнаружили, что утечки промышленных химикатов задерживают восстановление озонового слоя, в частности из-за исключений в Монреальском протоколе. Реальный уровень утечек озоноразрушающих веществ может достигать 3,6%, что может задержать восстановление озонового слоя до 2073 года, если не принять меры.