Новое исследование Massachusetts Institute of Technology показало, что восстановление озонового слоя может происходить медленнее, чем ожидалось. Причина – утечки химических веществ, которые формально разрешены международными соглашениями, но все же вредят атмосфере. Об этом пишет Science Daily.

Что именно мешает озоновому слою восстановиться быстрее?

Речь идет об исключении в рамках Монреальского протокола – глобального соглашения 1987 года, которое существенно сократило использование озоноразрушающих веществ. Благодаря этому документу озоновый слой постепенно восстанавливается и, по оценкам, может вернуться к уровню 1980 года уже к 2040-м.

Впрочем, протокол позволяет использовать определенные химикаты как сырье для производства других материалов. Ранее считалось, что лишь около 0,5% таких веществ попадает в атмосферу. Новые данные ставят это под сомнение.

За последние годы исследователи зафиксировали значительно более высокие концентрации озоноразрушающих веществ в воздухе. Анализ показал, что реальный уровень утечек может достигать примерно 3,6%, а для отдельных веществ – еще больше.

Команда ученых смоделировала несколько сценариев развития событий. В случае сохранения нынешних утечек восстановление озонового слоя может задержаться примерно на семь лет – до 2073 года. Если же снизить утечки до ранее ожидаемого уровня, восстановление произойдёт раньше – около 2066 года.

Как пишет Ground News, эти вещества активно используются в производстве пластмасс, антипригарных покрытий и заменителей других химикатов, которые уже запрещены. С ростом спроса на такие материалы проблема может лишь усугубляться.

К исследованию присоединились специалисты из ведущих организаций, в частности NASA и NOAA. Они использовали данные глобальной сети мониторинга атмосферы, которая отслеживает выбросы вредных газов.

История проблемы достигает 1985 года, когда над Антарктидой впервые обнаружили озоновую дыру. Впоследствии ученые установили, что ее причиной стали хлорфторуглероды, которые широко применялись в холодильниках, аэрозолях и кондиционерах.

Несмотря на новые риски, исследователи считают, что ситуацию можно исправить. Один из вариантов – сократить использование таких химикатов или заменить их более безопасными альтернативами. Другой путь – усилить контроль за утечками во время производства.

Страны-участницы Монреальского протокола уже обсуждают эту проблему на международном уровне. Ученые отмечают: даже несколько лет задержки могут иметь значительные последствия для здоровья людей, в частности из-за повышенного риска рака кожи.