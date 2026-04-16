Нове дослідження Massachusetts Institute of Technology показало, що відновлення озонового шару може відбуватися повільніше, ніж очікувалося. Причина – витоки хімічних речовин, які формально дозволені міжнародними угодами, але все ж шкодять атмосфері. Про це пише Science Daily.

Що саме заважає озоновому шару відновитися швидше?

Йдеться про виняток у межах Монреальський протокол – глобальної угоди 1987 року, яка суттєво скоротила використання озоноруйнівних речовин. Завдяки цьому документу озоновий шар поступово відновлюється і, за оцінками, може повернутися до рівня 1980 року вже до 2040-х.

Втім, протокол дозволяє використовувати певні хімікати як сировину для виробництва інших матеріалів. Раніше вважалося, що лише близько 0,5% таких речовин потрапляє в атмосферу. Нові дані ставлять це під сумнів.

За останні роки дослідники зафіксували значно вищі концентрації озоноруйнівних речовин у повітрі. Аналіз показав, що реальний рівень витоків може сягати приблизно 3,6%, а для окремих речовин – ще більше.

Команда вчених змоделювала кілька сценаріїв розвитку подій. У разі збереження нинішніх витоків відновлення озонового шару може затриматися приблизно на сім років – до 2073 року. Якщо ж знизити витоки до раніше очікуваного рівня, відновлення відбудеться раніше – близько 2066 року.

Як пише Ground News, ці речовини активно використовуються у виробництві пластмас, антипригарних покриттів і замінників інших хімікатів, які вже заборонені. Зі зростанням попиту на такі матеріали проблема може лише посилюватися.

До дослідження долучилися фахівці з провідних організацій, зокрема NASA та NOAA. Вони використали дані глобальної мережі моніторингу атмосфери, яка відстежує викиди шкідливих газів.

Історія проблеми сягає 1985 року, коли над Антарктидою вперше виявили озонову діру. Згодом вчені встановили, що її причиною стали хлорфторвуглеці, які широко застосовувалися у холодильниках, аерозолях та кондиціонерах.

Попри нові ризики, дослідники вважають, що ситуацію можна виправити. Один із варіантів – скоротити використання таких хімікатів або замінити їх безпечнішими альтернативами. Інший шлях – посилити контроль за витоками під час виробництва.

Країни-учасниці Монреальського протоколу вже обговорюють цю проблему на міжнародному рівні. Вчені наголошують: навіть кілька років затримки можуть мати значні наслідки для здоров’я людей, зокрема через підвищений ризик раку шкіри.