"Уникальная миссия": эксклюзивное интервью с Дмитрием Лубинцем о подготовке эвакуации жителей Олешок и роли Мелании Трамп

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал о подготовке гуманитарной миссии в Олешках. Она будет проходить в три этапа, в том числе предусматривает эвакуацию местных жителей.

После переговоров в Осло 20 октября председатель фракции "Слуга народа" и член украинской переговорной делегации Давид Арахамия сообщил, что в ближайшее время начнется активизация деятельности на гуманитарном треке. Так, уже 23 октября в Белом доме сообщили, что Украина и Россия временно приостановят боевые действия для подвоза гуманитарной помощи и эвакуации людей из Олешек.

В частности, это стало возможным благодаря усилиям Мелании Трамп и постоянному распространению информации про гуманитарную катастрофу о гуманитарной катастрофе.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец эксклюзивно для 24 Канала рассказал все детали эвакуации людей и возможные риски. Подробнее – читайте далее.

Как проходит подготовка миссии и когда начнется режим тишины?

Сколько людей сейчас находится в оккупированных Олешках и есть ли с ними связь? Знают ли они, что эти мучения скоро закончатся?

После того как массово публично появилось заявление Мелании Трамп, а затем ее начали комментировать представители Украины и России, информация быстро дошла до граждан, которые сейчас находятся в Олешках.

Мы это чувствуем, потому что увеличилось количество людей, которые обращаются в нашу организацию и задают вопросы. Связь там не очень стабильная, поэтому информация передается через родственников, которые находятся в Украине.

Именно они связываются с нами и спрашивают о многих технических деталях. В частности, когда все это будет происходить.

Сейчас мы готовим публичное объявление о том, как это будет происходить. Сегодня мы собираем все контакты, связываемся индивидуально с каждой семьей. Выясняем, кто хочет попасть в список, сколько ему лет, каково состояние здоровья, что требуется в виде помощи и как обстоят дела с документами.

Вся эта информация обрабатывается. Мы находимся на этапе технической работы. Сегодня у нас третий день после начала гуманитарной миссии. Мы еще не подводили итоги с российской стороной, но планируем это сделать. Все происходит в полном соответствии с нашими договоренностями.

Позавчера в ходе обмена военнопленными мы несколько часов завершали переговоры с российской стороной при координации со стороны США. Присутствовала руководительница российской переговорной группы Яна Лантратова, присутствовал я. Были достаточно большие делегации с обеих сторон.

Несколько часов мы обсуждали детали, текст и реализацию этой миссии. В этот день документ был согласован и подписан обеими сторонами. После этого прозвучало заявление Мелании Трамп.

Также это прокомментировали представители и пресс-секретари ВСУ, сообщив, что режим тишины вступит в силу в 3:00 27 октября. Это второй этап выполнения данной гуманитарной миссии.

В частности, автоматически последовало такое же заявление и со стороны России. Единственный момент заключается в том, что по московскому времени режим тишины начнется в 4:00. Однако это будет одинаковое время для обеих сторон.

Какую роль сыграли Мелания Трамп и ее команда?

Какие гарантии того, что все пройдет гладко, и какие существуют риски? Кто выступает гарантом того, что в самый критический момент перехода людей или передачи гуманитарной помощи все пройдет безопасно? И почему России было соглашаться на это?

Кто вообще может гарантировать выполнение договоренностей между Украиной и Россией – это ключевой вопрос.

В нашем случае есть третья сторона, которая, на мой взгляд, проделала огромную работу по выработке гарантий выполнения договоренностей. Это Соединенные Штаты, лично Мелания Трамп и ее отдельная команда.

Там есть отдельные люди, которые отвечают за договоренности с Украиной и за договоренности с Россией.

Многих деталей я не раскрою, но там прописаны и оговорены дополнительные гарантии, чтобы этот процесс был максимально прозрачным и все стороны были заинтересованы в том, чтобы документ был реализован в полном объеме, а гуманитарная миссия завершилась с максимальным позитивом для людей

Основная гарантия со стороны России – это то, что они хотят продемонстрировать Соединенным Штатам свою способность выполнять обязательства, если они проработаны и гарантированы США. Это главное.

С начала полномасштабной агрессии это будет уникальная гуманитарная миссия, в которой присутствует столько различных факторов, влияющих на выполнение договоренностей.

Там есть отдельные блоки: военные, то есть обеспечение режима тишины, гуманитарная составляющая, различные детали и участие многих представителей от трех сторон.

На сегодняшний день я положительно оцениваю выполнение этой договоренности. Убежден, что это должно привести к положительному результату.

Не менее важную роль сыграло максимальное распространение информации об Олешках. Украина уже несколько месяцев, с конца февраля этого года, рассказывает об Олешках, кричит на весь мир о гуманитарной катастрофе.

Мы постоянно искали пути решения гуманитарной катастрофы, вели переговоры напрямую с Россией, видели множество инициатив, точек зрения и проектов от лидеров разных стран.

Однако все это привело к положительному решению только тогда, когда в сентябре к инициативе присоединилась лично Мелания Трамп и ее команда. Они проявили инициативу, именно с ними у нас налажена коммуникация по гуманитарным вопросам. Мелания Трамп помогает Украине возвращать детей с территории России.

Есть ли риск, что россияне откроют огонь?

Будут ли американские представители непосредственно на месте работы гуманитарной миссии? И если россияне попытаются воспользоваться режимом прекращения огня для улучшения своей ситуации на левом берегу, как будут действовать украинцы?

Этот вариант был проработан сразу. В переговорных группах уже были представители силовых структур Вооруженных Сил Украины и российской армии.

Отдельно обсуждалось и было зафиксировано в документе, что режим тишины не позволяет перемещать военную технику или подвозить снаряжение. Все останавливается на тех позициях, которые есть.

Режим тишины используется для решения технических вопросов: разминирование участков, чтобы физически добраться до Олешек, доставки гуманитарной помощи, технического оборудования для больницы и обеспечения свободного выезда граждан.

Обратите внимание! В целом Этапов миссии будет 3: режим тишины, доставка гуманитарных грузов, обеспечение свободного передвижения гражданского населения из Олешек.

После того как гуманитарная операция завершится, сохранится ли коридор для доставки помощи людям, которые решат остаться там?

Вы все увидите. Мы договорились с российской и американской сторонами, что будем информировать о результатах после проведения каждого этапа этой миссии.

Что касается того, будут ли там физически присутствовать граждане Соединенных Штатов и останется ли возможность доставлять гуманитарную помощь тем, кто останется в Олешках, – это основные вопросы, которые были проработаны. Найдены новые подходы.

Единственное, что мы договорились пока не раскрывать их публично. Но вы обо всем узнаете. Я убежден, что это станет первым шагом к тому, чтобы подобный механизм применялся не только в отношении Олешек.

Дмитрий Лубинец о деталях гуманитарной миссии: смотрите видео