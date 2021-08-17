"Эвакуация начнется, когда будет безопасно": из Афганистана хотят уехать уже 120 украинцев

Уже 120 украинцев и членов их семей заявили, что хотят выбраться из захваченного талибами Афганистана. Однако самолет до сих пор не может вылететь, ведь ситуация неконтролируемая.

МИД рассматривает другие варианты эвакуации

По состоянию на утро 17 августа количество украинцев, которые хотят уехать из страны, увеличилось на 30 человек. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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Это украинцы афганского происхождения и люди, которые работают по частным контрактам. Со всеми поддерживаем связь,

– подчеркнул прессекретарь.

Он напомнил, что в аэропорту Кабула до сих пор стоит самолет, который должен вывезти наших граждан. Однако разрешения на полеты выдают только военным воздушным судам, а ситуация на самом аэродроме до сих пор нестабильна.

Николенко заверил, что МИД прилагает максимум усилий, чтобы решить вопрос вылета самолета с украинцами в ближайшее время.

"Приоритет номер один – безопасность. Эвакуация начнется только тогда, когда будут созданы для этого безопасные условия. Параллельно прорабатываются и другие варианты эвакуации наших граждан", – подчеркнул спикер Министерства.

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Что делать украинцам в Афганистане

Чтобы эвакуироваться из страны, гражданам Украины следует сообщить посольствам в Таджикистане или Пакистане свои контактные данные и информацию о месте пребывания. В то же время родственники могут звонить на горячую линию МИД.

Кратко о ситуации в Кабуле