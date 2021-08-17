Таков план Пентагона США. Согласно предварительным решениям, Соединенные Штаты должны были бы до 17 августа завершать эвакуацию, однако теперь ее продолжат.
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США готовы противостоять "Талибану"
Для вывоза людей из захваченного террористами Кабула, американцы будут использовать как военно-транспортные, так и пассажирские самолеты.
В случае провокаций или нападений со стороны талибов, военные США имеют все необходимое для противодействия террористам. В Пентагоне убеждают, что им не помешает даже отсутствие баз в Афганистане. Однако эвакуацию будет проводить сложно после того, как США выведет свои войска.
Несмотря на то, по мнению представителя Пентагона Джона Кирби, противодействовать террористам можно будет и с помощью разведки, которая сейчас в Афганистане работает гораздо лучше, чем в 2001 году.
Захват Афганистана "Талибаном": последние новости
- Террористическая группировка "Талибан" в течение нескольких недель захватывала столицы афганских провинций, однако 15 августа талибы начали наступление на Кабул. В этом боевикам поспособствовал анонсированный вывод войск США из Афганистана.
- Власти решили сдать город мирно, чтобы избежать жертв. Президент Ашраф Гани сложил свои полномочия и покинул страну. Где он сейчас – неизвестно.
- Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о выводе войск из Афганистана. Кроме того, по его мнению, американцы не должны погибать на войне, на которой не хотят гибнуть афганцы.
- Предшественник Байдена и его соперник на выборах Дональд Трамп назвал ситуацию в Кабуле самым крупным поражением в истории США и призвал действующего президента подать в отставку.
- Пентагон США рассматривает возможность размещения более 20 000 афганцев на своей территории.