Таким є план Пентагону США. Згідно з попередніми рішеннями, Сполучені Штати мали б до 17 серпня завершувати евакуацію, однак тепер її продовжать.
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США готові протистояти "Талібану"
Для вивезення людей з захопленого терористами Кабула, американці будуть використовувати як військово-транспортні, так і пасажирські літаки.
У випадку провокацій чи нападів зі сторони талібів, військові США мають усе необхідне для протидії терористам. У Пентагоні переконують, що їм не завадить навіть відсутність баз в Афганістані. Однак евакуацію буде проводити складно після того, як США виведе свої війська.
Попри те, на думку речника Пентагону Джона Кірбі, протидіяти терористам можна буде і за допомогою розвідки, яка зараз в Афганістані працює набагато краще, ніж у 2001 році.
Захоплення Афганістану "Талібаном": останні новини
- Терористичне угрупування "Талібан" протягом декількох тижнів захоплювало столиці афганських провінцій, однак 15 серпня таліби почали наступ на Кабул. У цьому бойовикам посприяло анонсоване виведення військ США з Афганістану.
- Влада вирішила здати місто мирно, щоб уникнути жертв. Президент Ашраф Гані склав свої повноваження і покинув країну. Де він зараз – невідомо.
- Президент США Джо Байден заявив, що не шкодує про виведення військ з Афганістану. Окрім того, на його думку, американці не мають гинути на війні, на якій не хочуть гинути афганці.
- Попередник Байдена і його суперник на виборах Дональд Трамп назвав ситуацію в Кабулі найбільшою поразкою в історії США та закликав чинного президента подати у відставку.
- Пентагон США розглядає можливість розміщення понад 20 000 афганців на своїй території.