Из-за российского террора: почти всех украинцев из приграничных регионов Севера эвакуировали

Оккупанты ежедневно обстреливают гражданское население нашего государства, особенно в городах и селах, расположенных неподалеку от границы с Россией и Беларусью. Очевидно, именно поэтому большинство жителей Черниговщины и Сумщины были эвакуированы.

В среду, 26 апреля, помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин констатировал, что большинство населения Черниговской и Сумской областей, проживающего рядом с границей с Россией и Беларусью, вынуждено было покинуть свои дома. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир "Свобода.Утро".

Смотрите также Под угрозой ударов – Чернигов, Сумы и Запорожье: все, что известно об управляемых авиабомбах России

Россия терроризирует людей

Со слов военного понятно, что одной из главных задач для власти этих регионов сейчас является эвакуация всего населения, что потенциально может стать жертвой вражеской атаки.

Кстати, большинство населения уже эвакуировано из приближенных к границе населенных пунктов (в Сумской и Черниговской областях – 24 Канал). В основном остались пожилые люди, которым, как они говорят, нечего терять и некуда ехать. Они хотят оставаться в своих родных домах, у могил своих родителей, своих предков,

– констатировал Силкин.

В то же время, как отметил защитник, оккупанты используют приграничную территорию Украины как полигон. Собственно, они "тренируются" или, лучше сказать, "проверяют" таким образом готовность артиллерии и при этом не смотрят, куда наведен прицел.

Расстрел мужчины и атаки на города и села

Важно помнить и подчеркивать, что захватчики – нелюди, которые делают все для того, чтобы украинцы не могли спокойно жить на своей земле.