У середу, 26 квітня, помічника командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євген Силкін констатував, що більшість населення Чернігівської й Сумської областей, яке проживає поруч з кордоном з Росією та Білоруссю, вимушене було покинуло свої домівки. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір "Свобода.Ранок".

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Росія тероризує людей

Зі слів військового зрозуміло, що одним з головних завдань для влади цих регіонів зараз є евакуація всього населення, що потенційно може стати жертвою ворожої атаки.

До речі, більшість населення вже евакуйовано з тих населених пунктів, що наближені до кордону (у Сумській та Чернігівській областях – 24 Канал). Здебільшого залишилися літні люди яким, як вони кажуть, нема чого втрачати й немає куди їхати. Вони хочуть залишатися у своїх рідних домівках, біля могил своїх батьків, своїх пращурів,

– констатував Силкін.

Водночас, як зазначив захисник, окупанти використовують прикордонну територію України як полігон. Власне, вони "тренуються" або, краще сказати, "перевіряють" у такий спосіб готовність артилерії та при тому не дивляться, куди наведено приціл.

Розстріл чоловіка та атаки на міста й села

Важливо пам'ятати та наголошувати, що загарбники – нелюди, які роблять усе для того, аби українці не мали змоги спокійно жити на своїй землі.