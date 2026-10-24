Эвакуация из Олешек: Лубинец рассказал, когда вступит в силу режим тишины и о чем уже договорились

Украина и Россия при посредничестве США готовят гуманитарную миссию в Олешках Херсонской области. Прекращение огня начнется 27 октября в 3:00. Продолжается подготовка, чтобы все прошло четко и слаженно.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, хотя сейчас в Олешках есть проблемы со связью, информация об эвакуации быстро дошла до местных жителей. В последнее время возросло количество вопросов о том, что будет происходить.

Что известно об эвакуации из Олешек?

Украина готовит публичное заявление, в котором подробно ответит на все вопросы об эвакуации. Сейчас представители омбудсмена принимают информацию о людях, желающих эвакуироваться.

Мы фиксируем все контакты, которые нам передают. Отдельно связываемся с каждой семьей; выясняем, кто именно хочет попасть в список; сколько лет; каково состояние здоровья; что нужно для помощи; как обстоит дело с документами и т. д. Обрабатываем всю информацию. Сейчас ведется техническая работа,

– рассказал Лубинец.

Во время обмена пленными, который состоялся 23 октября, украинская и российская делегации при координации американцев завершили переговоры о гуманитарной миссии в Олешках. Уже вчера вечером документ был согласован и подписан обеими сторонами.

Лубинец рассказал о подготовке к гуманитарной миссии в Олешках: смотрите видео 24 Канала

Кто будет гарантировать, что все пройдет без проблем?

Лубинец подчеркнул, что здесь колоссально важную роль играет первая леди США Мелания Трамп и ее команда. Они проделали огромную работу, в том числе по выработке гарантий выполнения договоренностей.

Там есть отдельные люди, которые отвечают за договоренности с Украиной и за договоренности с Россией. Многих деталей я не скажу, но там прописаны и оговорены дополнительные гарантии, чтобы этот процесс был максимально прозрачным и все стороны были заинтересованы в том, чтобы документ был реализован, а гуманитарная миссия завершилась с максимальным позитивом для людей,

– подчеркнул Лубинец.

Чрезвычайно важную роль сыграло распространение информации об Олешках. Представители Украины постоянно искали варианты, как разрешить гуманитарную катастрофу. Рассматривались различные проекты, что и привело к гуманитарной миссии, которая должна состояться в ближайшее время.

Уполномоченный ВР по правам человека добавил, что делегациям удалось выработать новые подходы. Однако пока договорились публично о них не говорить. Со временем обо всем сообщат.

Будут ли там физически граждане США и останется ли возможность доставлять туда гуманитарную помощь для тех, кто останется в Олешках? Скажу так. Вы все увидите, но это основные вопросы, которые были проработаны, решены. Нашли новые подходы. Мы договорились сейчас публично об этом не говорить, но вы все узнаете. Я убежден, что это станет первым шагом к тому, чтобы подобный механизм могли применять не только в отношении Олешек,

– подчеркнул Лубинец.

Добавим, что известно, что достигнуты договоренности с Россией о спасении людей в Олешках содержат 3 ключевых шага. Речь идет о режиме тишины, доставке гуманитарного груза в Олешки и обеспечении свободного передвижения гражданского населения из Олешек.