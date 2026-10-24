Евакуація з Олешок: Лубінець розповів, коли почне діяти режим тиші та про що вже домовились

Про це в ефірі 24 Каналу розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, хоч зараз в Олешках є проблеми зі зв'язком, інформація про евакуацію швидко дійшла до місцевих жителів. Упродовж останнього часу зросла кількість питань щодо того, як усе буде відбуватися.

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Що відомо про евакуацію з Олешок?

Україна готує публічне повідомлення, де детально відповість на усі питання щодо евакуації. Зараз представники омбудсмана приймають інформацію щодо людей, які хочуть евакуюватися.

Ми беремо усі контакти, які нам передають. Окремо виходимо на кожну родину; дізнаємося, яка людина хоче потрапити у список; скільки років; який стан здоров'я; яка допомога потрібна; що з документами тощо. Напрацьовуємо усю інформацію. Зараз триває технічна робота– розповів Лубінець.

Під час обміну полоненими, який відбувся 23 жовтня, українська та російська делегації за координації американців фіналізували перемовини щодо гуманітарної місії в Олешках. Вже вчора ввечері документ був узгоджений та підписаний обома сторонами.

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Лубінець розповів про підготовку до гуманітарної місії в Олешках: дивіться відео 24 Каналу

Хто буде гарантом, що все пройде без проблем?

Лубінець підкреслив, що тут колосально важливу роль відіграє перша леді США Меланія Трамп та її команда. Вони провели величезну роботу, зокрема й щодо напрацювання гарантій виконання домовленостей.

Там є окремі люди, які відповідають за домовленості з Україною та за домовленості з Росією. Багато деталей не скажу, але там прописані та проговорені додаткові гарантії, щоб цей процес був максимально прозорий та всі сторони були зацікавлені в тому, аби документ був реалізований, а гуманітарна місія закінчилася з максимальним позитивом для людей– підкреслив Лубінець.

Надзвичайно важливу роль відіграло розповсюдження інформації про Олешки. Представники України постійно шукали варіанти, як вирішити гуманітарну катастрофу. Розглядалися різні проєкти, що й привело до гуманітарної місії, яка має відбутися незабаром.

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Уповноважений ВР з прав людини додав, що делегаціям вдалося напрацювати нові підходи. Однак наразі домовилися публічно про них не говорити. З часом про все повідомлять.

Чи будуть там фізично громадяни США і чи залишиться можливість доставляти туди гуманітарну допомогу для тих, хто залишиться в Олешках? Скажу так. Ви все побачите, але це основні питання, які були пропрацьовані, вирішені. Знайшли нові підходи. Ми домовилися зараз публічно про це не говорити, але ви про все дізнаєтеся. Я переконаний, що це стане першим кроком до того, щоб подібний механізм могли застосовувати не тільки щодо Олешок– наголосив Лубінець.

Додамо, відомо, що домовленості з Росією щодо порятунку людей в Олешках містять 3 ключові кроки. Йдеться про режим тиші, доставку гуманітарного вантажу в Олешки та забезпечення вільного пересування цивільного населення з Олешок.