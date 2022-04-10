Эвакуация под обстрелами, автобусы в заложниках: как работали гуманитарные коридоры 10 апреля

В воскресенье 10 апреля с горячих точек удалось эвакуировать 2 824 человека. Враг нарушал режим тишины во время работы гуманитарных коридоров и взял в плен колонны автобусов.

Из 2 824 человек, которым удалось эвакуироваться, 2 622 человека выехали из Мариуполя в Бердянск.

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Из них 213 мариупольцев и 2 409 жителей городов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).

Несмотря на постоянные нарушения режима тишины оккупантами в Луганской области, сегодня из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной и Попасной удалось эвакуировать 202 человека.

Оккупанты удерживают эвакуационные автобусы

Колонны автобусов, которые с утра 10 апреля выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, задержали оккупационные войска. Оккупанты удерживают их на блокпосте в Васильевке.

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